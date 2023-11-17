Россия в сентябре увеличила вложения в госбумаги США до $73 млн

За сентябрь Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации до $73 млн. Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Из этого объема $61 млн приходится на долгосрочные гособлигации в российских вложениях, а также $12 млн — на краткосрочные.

По сравнению с августом этот показатель вырос более чем в два раза (с $31 млн). В июле вложения России в госбумаги США составляли $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.

Россия сокращает вложения в госдолг США с весны 2018 года, когда их уровень резко снизился с апрельских $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд.

Лидер по объему вложений в госбумаги США в сентябре — это Япония — около $1,08 трлн (тогда как в августе этот показатель составлял $1,1 трлн). На втором месте — Китай — с $778,1 млрд ($805,4 млрд в августе). Третье место — у Британии с $668,9 млрд ($698,1 млрд в августе).

В сентябре госдолг США впервые в истории превысил отметку в $33 трлн. В начале октября этот показатель снова побил рекорд, достигнув отметки в $33,442 трлн.

Подробнее — в материале «Шатдаун звонит дважды».

Анастасия Ларина