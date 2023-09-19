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Коммерсантъ FM
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Госдолг США впервые превысил $33 трлн

Министерство финансов США сообщило, что совокупный государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в $33 трлн.

По данным американского Минфина, на сегодняшний объем госдолга США составляет $33,044 трлн.

Три месяца назад — 16 июня — размер госдолга США превысил отметку в $32 трлн. По информации американской газеты The New York Times, к концу нынешнего десятилетия американский долг вполне может достичь $50 трлн даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов.

США в начале июня 2023 года грозил дефолт из-за отказа Республиканской партии повышать потолок госдолга без сокращения расходов администрацией Джо Байдена. Стороны вышли на сделку только в конце мая. Соглашение предполагает заморозку действия потолка госдолга до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов.

О политической ситуации вокруг потолка госдолга — в материале «Ъ» «Занимать больше, тратить меньше».

Александр Кислов

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