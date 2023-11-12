Шатдаун звонит дважды

Правительство США вновь оказалось перед угрозой шатдауна. До истечения срока действия временной бюджетной резолюции, принятой в конце сентября, остается всего несколько дней. Учитывая разногласия среди республиканцев в Палате представителей и решительный настрой демократического Сената, не склонного отступать от своих бюджетных позиций, договориться законодателям будет крайне сложно. Причем не только по основному бюджету, но даже по очередной временной резолюции. Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже задумывается о возможности компромисса с демократами, хотя в этом случае он рискует повторить судьбу бывшего спикера, которому такой компромисс стоил должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / AP Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / AP

В течение начавшегося с 1 октября финансового года правительство США работает без утвержденного бюджета. Остановка работы госорганов была отложена благодаря соглашению бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти с демократами в рамках временной бюджетной резолюции, действующей до 17 ноября.

Это соглашение привело в ярость группу правых республиканцев, и в итоге спикер лишился должности. После этого нижняя палата Конгресса, забыв о бюджете, в течение нескольких недель ломала копья в баталиях вокруг кандидатуры нового спикера. И хотя республиканцам в конце концов удалось, продемонстрировав неожиданное единство, выбрать спикером Палаты представителей Майка Джонсона, раскол в партии никуда не делся. Накануне окончания действия временной резолюции консерваторы все так же разобщены и не могут договориться практически ни по одному важному вопросу, связанному с бюджетом.

Так, на прошедшей неделе Палате представителей пришлось снять с голосования два важных законопроекта, которые уже были утверждены профильными комитетами.

Вопреки уговорам нового спикера, центристы и сторонники жесткой консервативной линии отвергли предложение по финансированию Министерства транспорта и управления жилищного и городского строительства (Transportation-HUD). Центристы были недовольны тем, что документ слишком сильно сократил расходы на железнодорожный и общественный транспорт, а правые республиканцы сочли, что эти расходы были недостаточно урезаны.

Та же судьба постигла и законопроект о расходах центрального правительства в Вашингтоне. Правые были против выделения средств на строительство новой штаб-квартиры ФБР, а центристы выступили против отмены положения, запрещающего компаниям округа Колумбия дискриминировать сотрудниц, делающих аборт.

Впрочем, даже если бы эти законы были приняты республиканской Палатой представителей, то они наверняка зависли бы в демократическом Сенате.

Сейчас в верхней палате находится 12 принятых Палатой представителей законопроектов по бюджету американских министерств и ведомств, но ни по одному из них конгрессменам и сенаторам договориться не удалось, причем как по сумме, так и по существу.

Сенат в своем законотворчестве по бюджету отталкивается от соглашения президента Джо Байдена с бывшим спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Но республиканцы из нижней палаты твердят, что этих мер по ограничению расходов недостаточно, поскольку госдолг США достиг критических $33,6 трлн, и на поддержание бюджетных запросов Белого дома потребуется занимать очередные триллионы, что недопустимо. Поэтому ожидать, что на Капитолийском холме получится достичь соглашения по основному бюджету за несколько дней до окончания 17 ноября действия временной резолюции, никак не приходится.

Так что единственным выходом может стать очередная временная резолюция, которая продлила бы действие предыдущего бюджета.

И именно с таким предложением (.pdf) к своим однопартийцам в конце прошедшей недели обратился Майк Джонсон. Им предлагается принять «поэтапную» временную резолюцию, которая предоставит средства различным федеральным агентствам и ведомствам на срок до 19 января и 2 февраля. Это уникальный подход, обычно резолюция продлевается на все госорганы сразу.

Согласно плану расходов господина Джонсона, сельское хозяйство, энергетика, военные расходы, помощь ветеранам, а также транспорт и жилищное строительство будут финансироваться до 19 января.

Остальные восемь бюджетных законопроектов, вызывающих наибольшие дискуссии, такие как финансирование ФБР, продлят до февраля.

Причем в число предлагаемых спикером на утверждение документов не включены средства по экстренному запросу на $106 млрд Джо Байдена, куда должны быть включены расходы на помощь Украине ($61 млрд) и Израилю ($14 млрд).

Между тем 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призналась, что средства на поддержку Киева уже на исходе и США вынуждены направлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы иметь возможность продолжать бесперебойные поставки, пока Конгресс находится в «патовой ситуации».

Со своей стороны, Майк Джонсон не скрывает, что, не включая во временную резолюцию расходы на помощь Украине, республиканцы фактически собираются шантажировать этим демократов, добиваясь от них уступок по бюджету. Этот маневр ставит республиканцев в «наилучшие» позиции «для борьбы за финансовую ответственность, надзор за помощью Украине и значимые изменения в политике на нашей южной границе», написал господин Джонсон на своей странице в соцсети X.

Впрочем, перспективы принятия «поэтапной» резолюции весьма туманны — она уже ударяется о «бетонную стену» и скептицизм со всех сторон, отмечает Politico. Спикер сообщил членам своей партии, что планирует вынести законопроект на голосование уже во вторник. Он ожидает, что за него не проголосует часть республиканцев, а потому потребуется определенная поддержка со стороны демократов. Тут напомним, что подобная поддержка стоила предшественнику господина Джонсона поста спикера. Но главное — что, по мнению правых, предложенный документ далек от принципа жесткой экономии.

Конгрессмены из правого кружка «Кокус свободы» уже заявили о категорическом несогласии с предложением нового спикера. Один из лидеров объединения Чип Рой в соцсети Х назвал «поэтапную» резолюцию «финансированием расходов и политики на уровне Пелоси (экс-спикер, демократка Нэнси Пелоси.— “Ъ”)». Ранее он также заявлял, что резолюция должна быть «на уровне или ниже» уровня расходов, предусмотренного Законом о бюджетной ответственности, и все дополнительные расходы, такие как на поддержку Израиля, должны сопровождаться соответствующим сокращением невоенных расходов.

Демократы официально пока не отметали идею проголосовать за временную резолюцию, предложенную господином Джонсоном.

Но источники Politico в Демпартии в субботу сообщили, что идея разделения резолюции по датам не пришлась там по душе. Демократы в Сенате тем временем демонстрируют готовность к переговорам. Один из помощников лидера большинства в Сенате заявил изданию: «Хорошо, что спикер не включил ненужные сокращения и сохранил финансирование обороны».

Белый дом тем временем уже назвал предложение спикера «рецептом еще большего республиканского хаоса и очередных шатдаунов». В своем заявлении пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила: «Республиканцы в Палате представителей теряют драгоценное время с несерьезным предложением, которое было раскритиковано членами обеих партий».

Конечно, не стоит полностью сбрасывать со счетов вероятность принятия временной резолюции в последнюю минуту, как это было в прошлый раз. Однако, как отмечает Politico, нынешняя ситуация отличается от сентябрьской в худшую сторону. Источники на Капитолийском холме и в Белом доме сообщили изданию, что они уже соответствующим образом корректируют планы поездок и готовятся провести День благодарения (23 ноября) в Вашингтоне, вместо того чтобы сидеть за семейным столом с индейкой.

Екатерина Мур, Вашингтон