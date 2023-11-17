Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк России заявил, что не покупает бумаги госдолга США

Банк России не имеет казначейских обязательств США и не приобретает эти бумаги. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США»,— сообщил регулятор.

Сегодня утром агентство ТАСС со ссылкой на данные Минфина США сообщило, что Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн. Однако в данных речь шла только про иностранных резидентов (U.S. Treasury Securities Held by Foreign Residents).

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...