Банк России заявил, что не покупает бумаги госдолга США
Банк России не имеет казначейских обязательств США и не приобретает эти бумаги. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка.
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«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США»,— сообщил регулятор.
Сегодня утром агентство ТАСС со ссылкой на данные Минфина США сообщило, что Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн. Однако в данных речь шла только про иностранных резидентов (U.S. Treasury Securities Held by Foreign Residents).