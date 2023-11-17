Банк России заявил, что не покупает бумаги госдолга США

Банк России не имеет казначейских обязательств США и не приобретает эти бумаги. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США»,— сообщил регулятор.

Сегодня утром агентство ТАСС со ссылкой на данные Минфина США сообщило, что Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн. Однако в данных речь шла только про иностранных резидентов (U.S. Treasury Securities Held by Foreign Residents).

Анастасия Ларина