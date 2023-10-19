Индикаторы

Нефть на нервах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nick Oxford/File Photo, Reuters Фото: Nick Oxford/File Photo, Reuters

Цена нефти осенью продолжила рост. 13 октября баррель североморской Brent преодолел потолок в $90: декабрьский фьючерс на закрытии торгов Лондонской биржи ICE покупали по $90,8 за баррель. Причиной нового взлета цен на углеводороды стал вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль, в отличие от России, не является крупным производителем нефти, однако существует риск, что война распространится на Ближний Восток, который хранит более половины всех разведанных месторождений нефти в мире.

Как Россия регулирует внутренние цены на энергоносители, читайте в статье «Топливо сосредотачивается».

Путь рубля

С 102 до 97 рублей за доллар удалось укрепить курс российской валюты после того, как 11 октября Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Сроком на полгода был утвержден перечень экспортеров — 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. «Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже»,— пояснил позднее российский президент журналистам.

Какие предложения для стабилизации валютного курса предлагают в правительстве, читайте в статье «Мембрана Решетникова».

Чужой долг

Госдолг США в начале октября побил очередной рекорд, достигнув отметки в $33,442 трлн, констатировал американский Минфин. Выступая 4 октября на X Азиатском саммите Института Милкена в Сингапуре, основатель Bridgewater Associates Рэй Далио предположил, что эта ситуация становится мировой проблемой, поскольку Казначейство США должно продать огромное количество облигаций, учитывая огромный дефицит федерального бюджета. Миллиардер, предсказавший кризис 2008 года, на этот раз признался, что предпочитает сегодня перекладывать средства из ценных бумаг в кэш, хотя раньше не принимал всерьез подобную финансовую стратегию.

О стратегиях Рэя Далио читайте в статье «Самый принципиальный инвестор».

Третье повышение

Банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку 15 сентября. На этот раз — еще на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. «Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики»,— пояснила глава Центробанка по итогам заседания совета директоров. Эльвира Набиуллина сказала, что решение принято с целью купировать рост инфляции, причиной которой стала высокая волатильность курса рубля в этом году.

Как реагировать инвесторам на решение регулятора, читайте в статье «Портфель по курсу ЦБ».