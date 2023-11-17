МИД Венесуэлы: платежная система «Мир» заработала по всей стране

Около 36% платежных пунктов в Венесуэле принимают карты российской системы «Мир», сообщил глава венесуэльского МИДа Иван Хиль Пинто. Он отметил, что система «Мир» работает уже на всей территории Венесуэлы.

Господин Пинто поднял эту тему на брифинге после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в Москве вчера, 16 ноября. Глава МИД Венесуэлы рассказал, что на венесуэльском острове Маргарита 100% пунктов продаж принимают карты «Мир».

«Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "Мир", почти 40%»,— заявил Иван Хиль Пинто (цитата по «РИА Новости»).

Карты «Мир» начали принимать в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы в июне. В июле был дан старт приему карт «Мир» на острове Маргарита. В октябре вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что картами «Мир» в Венесуэле можно пользоваться только через терминалы местного Центробанка. На этой неделе стало известно, что оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей.

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