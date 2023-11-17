В Москву прибыли 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа
887 граждан РФ подали заявки на выезд из анклава
Спецборт МЧС РФ доставил в Москву из Каира третью группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.
Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на борту были 120 россиян. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Господин Охотенко уточнил, что никто не пострадал. «Раненых, к счастью, нет. Все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья»,— отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что 887 россиян граждан РФ подали заявки на выход из сектора Газа. В пунктах временного размещения в Москве остаются 97 человек, включая 39 детей.
С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Эвакуацию иностранцев из Газы проводят через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Первую группу россиян вывезли 12 ноября, в их числе были 27 детей. За пять дней КПП пересекли в общей сложности более 300 граждан РФ.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».