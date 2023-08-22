Швейцария проведет расследование попытки продажи танков Leopard для Украины

Власти Швейцарии проведут расследование в отношении государственной оборонной компании Ruag после ее попытки продать около 100 танков Leopard немецкой Rheinmetall, в результате чего машины оказались бы на вооружении у Украины и использовались бы в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении швейцарского Минобороны, выдержки из которого приводит Bloomberg.

Минобороны Швейцарии обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать сделку с Rheinmetall, которая была заблокирована, поскольку продажа танков нарушила бы нейтралитет Швейцарии. В заявлении оборонного ведомства также указана необходимость пересмотреть отношения швейцарских властей и Ruag.

В начале марта текущего года газета Tages-Anzeiger сообщала, что Rheinmetall намерена приобрести у Ruag 96 танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине. По данным издания, Ruag в 2016 году приобрела эти танки в Италии.

Компания рассчитывала перепродать данную военную технику целиком или по частям. Rheinmetall заявила о намерении купить эти машины, заявив, что после ремонта планирует поставить их Украине. Однако в конце июня Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Ruag о продаже Rheinmetall 96 танков Leopard-1.

С 1815 года Швейцария держит статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет права прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. В начале марта парламент Швейцарии отклонил предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Милена Костерева