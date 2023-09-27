Парламент Швейцарии отклонил инициативу о возможности реэкспорта оружия на Украину

Национальный совет Швейцарии (нижняя палата парламента) отклонил инициативу по реэкспорту швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

В июне Совет кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспортировать оружие. Согласно швейцарскому законодательству, поправку также должен был одобрить Национальный совет. Однако 135 депутатов проголосовали против. Поддержали эту инициативу только 48 парламентариев.

«Национальный совет не хочет общего смягчения правил, регулирующих реэкспорт швейцарского оружия в страны, участвующие в конфликтах. В среду он отклонил парламентскую инициативу кантонов 135 голосами против 48»,— говорится в сообщении парламента (цитата по «РИА Новости»).

С 1815 года Швейцария держит статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет права прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. Власти Германии допускали, что могут отказаться от закупки швейцарской военной техники, поскольку ее запрещено реэкспортировать.

Подробнее о позиции швейцарских властей — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».