Парламент Швейцарии приостановил рассмотрение изменений в правила реэкспорта оружия

Комитет Федерального собрания (парламента) Швейцарии по безопасности отложил принятие любых изменений в правила реэкспорта оружия до 11 мая. В этот день в парламенте пройдут слушания с экспертами по поводу правовых основ внесенных на рассмотрение изменений, сообщается на сайте законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse, Reuters Фото: Denis Balibouse, Reuters

В ходе слушаний 11 мая парламент планирует прояснить вопросы, касающиеся аспектов публичного международного права законопроектов об изменении правил реэкспорта оружия. В частности, законодатели обсудят с экспертами возможность применения в Швейцарии в обязывающем порядке резолюции Генассамблеи ООН «Единство в пользу мира». Также будет рассмотрена совместимость рассматриваемых предложений с законом и политикой нейтралитета, говорится в пресс-релизе Федерального собрания.

Резолюция ГА ООН «Единство в пользу мира» была принята 3 ноября 1950 года 52 голосами против 5 при 2 воздержавшихся. Резолюция применяется, когда по крайней мере один член постоянного состава Совета безопасности ООН использует свое право вето. В таком случае к Генассамблее переходят некоторые полномочия Совбеза, включая применение вооруженной силы, когда это необходимо, для поддержания или восстановления мира и безопасности. Отсылка к этой резолюции применялась в резолюции ООН от 27 февраля 2022 года по поводу начала вооруженного конфликта России на Украине.

В 1815 году Швейцария получила статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет права прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. В связи с этим в ноябре 2022 года Швейцария ввела частичное эмбарго на поставки оружия на Украину.

В апреле 2022 года Германия дважды запросила разрешение на поставку ВСУ боеприпасов для немецкой БМП Marder. В июле того же года Дания попросила отправить Украине около 20 БМП Piranha III. Власти Швейцарии ответили отказом, сославшись на статус нейтралитета. В октябре Швейцария отказала Испании в реэкспорте средств ПВО на Украину.

В начале марта парламент Швейцарии отклонил поставленное на голосование предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов, ранее произведенных в конфедерации. Отказ Национального совета, идущий вразрез с ожиданиями ЕС и мнением некоторых местных политиков, нашел опору в традиционном швейцарском понимании нейтралитета.

Подробнее — в материале «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Эрдни Кагалтынов