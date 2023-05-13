В Швейцарии сочли теоретически возможным реэкспорт оружия на Украину

Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов (палаты парламента) Швейцарии допустили реэкспорт оружия на Украину при определенных условиях. Парламенту необходимо разработать соответствующий законопроект, поправки могут применять задним числом. Его обсуждение не ожидается раньше начала 2023 года в Совете кантонов. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger 11 мая, внимание обратило РБК сегодня, 13 мая.

Согласно действующему законодательству, Швейцария не может поставлять вооружение в зоны военных действий. Страны, покупающие у нее оружие, должны подписать декларацию о нереэкспорте.

По информации издания, Федеральный совет Швейцарии может ограничить срок действия декларации пятью годами. Это может произойти, если страна, покупающая оружие, не нарушает права человека, не будет использовать его против гражданского населения, а также не участвует в международном или внутреннем военном конфликте.

Реэкспорт вооружения воюющей стране может быть возможен, если она пользуется правом на самооборону согласно международному праву. Это должны признать Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности организации. Tages-Anzeiger отмечает, что последнее маловероятно, так как у постоянных членов Совбеза, в том числе России, есть право вето.

Глава комиссии Национального совета Вернер Зальцманн назвал это фундаментальным решением относительно реэкспорта. Он дополнил, что парламенту нужно будет «детально изучить», совместимо ли оно с нейтральным статусом страны. Господин Зальцманн отметил, что решение не будет принято быстро. По его словам, это «лишь небольшой шаг к непрямым поставкам оружия на Украину». «Инициатива будет обсуждаться в Совете кантонов не ранее следующего года»,— пояснил он.

В апреле 2022 года Германия два раза просила у Швейцарии разрешение на поставку ВСУ боеприпасов для немецкой БМП Marder. В июле Дания попросила отправить Украине около 20 БМП Piranha III. Власти Швейцарии ответили отказом из-за нейтралитета страны. В феврале 2023-го Швейцария также отказала Испании в реэкспорте средств ПВО на Украину. В марте 2023-го парламент страны приостановил рассмотрение предложения разрешить странам Европы поставку Украине вооружений и боеприпасов, произведенных в Швейцарии. В том же месяце парламентарии отложили рассмотрение любых изменений в правила реэкспорта до мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Олеся Павленко