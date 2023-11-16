Михаил Асеев может заключить сделку со следствием

По данным источника «Ъ» в следственных органах, врио главы минстроя Самарской области Михаил Асеев, который в четверг был арестован вместе с экс-временно исполняющим обязанности главы регионального правительства Виктором Кудряшовым, сейчас дает показания в рамках инкриминируемых ему преступлений.

Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев (справа) на заседании суда.

Фото: Андрей Сазонов

На днях он может заключить досудебное соглашение со следствием. В связи с этим не исключено смягчение меры пресечения уже в самое ближайшее время.

По данным «Ъ-Волга», господин Асеев не успел пойти на сделку со следствием до того, как в суд было направлено ходатайство о его аресте. Косвенно факт его сотрудничества с правоохранительными органами подтверждает малый срок его заключения в СИЗО: врио министра строительства Самарской области суд арестовал на месяц и шесть дней – до 20 декабря, а его предполагаемого подельника, экс-главу регионального правительства Виктора Кудряшова – на один месяц и 30 суток, до 12 января. Последний свою вину не признал.

Адвокат Наталья Сорокина заявила на заседании суда, что экс-врио министра строительства Самарской области не отрицает вину. Михаила Асеева и Виктора Кудряшова задержали во вторник, 14 ноября, в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства».

Первому из них предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ, второму – по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оба чиновника подозреваются в махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.

Евгений Чернов