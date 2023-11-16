Задержанный экс-врио министра строительства Самарской области не отрицает вину

Задержанный экс-врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев не отрицает вину. Об этом заявила адвокат Наталья Сорокина на заседании суда по избранию ему меры пресечения.

Бывшего врио министра Михаила Асеева и врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали во вторник, 14 ноября, в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства».

По версии следствия, УКС, которое возглавлял Михаил Асеев, необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары.

Сабрина Самедова