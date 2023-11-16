Суд заключил Виктора Кудряшова под стражу до 12 января

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова. Он заключен под стражу на 1 месяц и 30 суток, до 12 января.

Чиновник был задержан 14 ноября. Незадолго до этого Виктор Кудряшов объявил о своей отставке. Он объяснил свой уход состоянием здоровья.

По словам следователя, уголовное дело против вице-губернатора было возбуждено 13 ноября. Согласно версии следствия, с 2022 года по 2023 год Виктор Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в ОПГ, в интересах компании «Волгатрансстрой» подписал документы по строительству станции «Театральная», после этого состоялся фиктивный аукцион. Победителем стала компания, связанная с «Волгатрансстроем». Так якобы была создана видимость эффективной работы по использованию средств инфраструктурного кредита.

По данным «Ъ-Волга», следствие хотело обратиться в суд 15 ноября с ходатайством об аресте обоих подозреваемых, но в связи с болезнью Виктора Кудряшова перенесло процедуру на день позже.

Суд также заключил под стражу врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.

Андрей Сазонов