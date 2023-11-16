Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Асеев заключен под стражу до 20 декабря

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего врио министра строительства региона Михаила Асеева. Чиновник заключен под стражу до 20 декабря.

Михаилу Асееву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он был задержан 14 ноября в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства». Ранее чиновник возглавлял эту организацию. В тот же день задержали и бывшего врио первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова.

Накануне Виктор Кудряшов объявил о своей отставке. Он объяснил свой уход состоянием здоровья. По версии следствия, чиновники УКС, которое тогда возглавлял Михаил Асеев, необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары.

По данным «Ъ-Волга», следствие хотело обратиться в суд 15 ноября с ходатайством об аресте обоих подозреваемых, но в связи с болезнью Виктора Кудряшова перенесло процедуру на день позже.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...