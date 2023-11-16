Бывший первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом заявил представитель следствия на заседании суда по избранию Виктору Кудряшову меры пресечения.

По словам следователя, уголовное дело против вице-губернатора было возбуждено 13 ноября. На следующий день, 14 ноября, Виктор Кудряшов объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. В тот же день его и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева задержали.

По версии следствия, с 2022 года по 2023 год Виктор Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в ОПГ, в интересах компании «Волгатрансстрой» подписал документы по строительству станции «Театральная», после этого состоялся фиктивный аукцион. Победителем стала компания, связанная с «Волгатрансстроем». Так якобы была создана видимость эффективной работы по использованию средств инфраструктурного кредита.

Евгений Чернов