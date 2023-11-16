Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий

Бывший первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом заявил представитель следствия на заседании суда по избранию Виктору Кудряшову меры пресечения. 

По словам следователя, уголовное дело против вице-губернатора было возбуждено 13 ноября. На следующий день, 14 ноября, Виктор Кудряшов объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. В тот же день его и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева задержали. 

По версии следствия, с 2022 года по 2023 год Виктор Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в ОПГ, в интересах компании «Волгатрансстрой» подписал документы по строительству станции «Театральная», после этого состоялся фиктивный аукцион. Победителем стала компания, связанная с «Волгатрансстроем». Так якобы была создана видимость эффективной работы по использованию средств инфраструктурного кредита. 

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...