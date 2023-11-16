ЦБ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%

Регулятор намерен снижать ключевую ставку в 2024 году по мере приближения уровня инфляции к 4%. Однако некоторое время ключевая ставка будет высокой, предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и соответственно сможем начать снижать ставку»,— заявила госпожа Набиуллина. Она отметила, что высокая ставка будет высокой какое-то время, чтобы «затормозить маховик инфляции». Она напомнила, что высокая ключевая ставка означает более крепкий курс рубля.

Глава ЦБ отметила, что годовая инфляция в стране растет с июня и сейчас составляет больше 7%. «Это повышение нельзя назвать безобидным»,— сказала Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что повышение ключевой ставки было необходимой мерой, которая предотвратила потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления.

Ранее госпожа Набиуллина сказала, что для достижения намеченного уровня инфляции 4% стране необходимо придерживаться жесткой кредитно-денежной политики еще несколько кварталов.

В 2023 году ЦБ поднимал ключевую ставку четыре раза подряд. Последний раз повышение произошло 27 октября — сразу до 15%. Вчера, 15 ноября, зампред ЦБ Ольга Полякова заявила о готовности регулятора поднять ставку еще раз, если этого потребует уровень инфляции.

Подробнее об уровне инфляции в октябре — «Не помидором, так яйцом».

Александра Горошилова