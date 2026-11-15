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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомКибербезопасность

МВД предупредило репетиторов о мошеннических ссылках на Zoom и Google Meet

Мошенники стали использовать поддельные страницы популярных сервисов видеосвязи для получения учетных данных преподавателей и репетиторов. Они рассылают ссылки, замаскированные под приглашения в Zoom и Google Meet, рассчитывая завладеть логинами и паролями пользователей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Правоохранители рекомендуют не авторизовываться на незнакомых ресурсах, даже если ссылка поступила от другого человека и внешне напоминает официальный сайт. Для подключения к занятиям безопаснее самостоятельно открывать сервис через установленное приложение либо вводить его адрес в браузере вручную. Преподавателям также советуют самим направлять ученикам приглашения на онлайн-конференции.
Одним из признаков подделки может быть необычный адрес страницы: дополнительные символы, цифры, лишние буквы или подозрительное доменное имя. Проверять адрес сайта следует до ввода персональных данных.