Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область достигло пяти

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Последний случай зафиксирован утром в Неклиновском районе: в селе Троицком мужчина получил ранения после падения обломков дрона на территорию производственного цеха. Его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.