Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область достигло пяти
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Последний случай зафиксирован утром в Неклиновском районе: в селе Троицком мужчина получил ранения после падения обломков дрона на территорию производственного цеха. Его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Таганроге фрагменты беспилотника повредили частный жилой дом. Пострадали кровля, фасад и оконные конструкции здания. По информации главы области, обошлось без пострадавших. Также в Таганроге в результате налета погиб главный инженер электроподстанции города.
Движение поездов по железнодорожному участку остается приостановленным, также перекрыта трасса Р-280. На местах работают экстренные и профильные службы.
Как отчиталось Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 533 дрона над регионами России. В Ростовской области ударом БПЛА поврежден участок федеральной трассы Р-280.