Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину на встрече с Путиным и Трампом
Пекин выступает против включения российско-украинского конфликта в повестку предполагаемых переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией китайской стороны.
Встреча трех лидеров запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне, куда они должны прибыть для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит пройдет с 18 по 19 ноября. По сведениям агентства, Дональд Трамп намерен использовать переговоры для продвижения идеи трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Пекин, однако, считает себя менее влиятельным участником такого диалога из-за того, что его ядерный арсенал уступает российскому и американскому.
О том, что Дональд Трамп хочет «избежать» обсуждения темы Украины на встрече ранее уже сообщал источник Associated Press. В Белом доме также заявляли о планах президента обсудить с коллегами вопрос нераспространения ядерного оружия.
В администрации США при этом не рассчитывают заключить договоренности по ядерной тематике непосредственно на предстоящей встрече. Представители Вашингтона считают, что Пекину следует активнее подключаться к обсуждению контроля над вооружениями.