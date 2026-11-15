Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину на встрече с Путиным и Трампом

Встреча трех лидеров запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне, куда они должны прибыть для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит пройдет с 18 по 19 ноября. По сведениям агентства, Дональд Трамп намерен использовать переговоры для продвижения идеи трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Пекин, однако, считает себя менее влиятельным участником такого диалога из-за того, что его ядерный арсенал уступает российскому и американскому.