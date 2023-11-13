Не помидором, так яйцом

Ноябрь должен стать ключевым месяцем для определения эффективности решений Банка России в денежно-кредитной политике (ДКП). Данные ЦБ за октябрь демонстрируют, что к началу 2024 года некоторое охлаждение внутреннего спроса и кредитной активности неизбежно, однако влияние поддержки спроса со стороны бюджета можно будет оценить только де-факто. Октябрьские данные по инфляции также демонстрируют, что некоторое охлаждение спроса стартовало — но факторов, играющих в пользу инфляции, в том числе разовых, достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Данные Росстата об инфляции в октябре 2023 года показывают, что охлаждение внутреннего спроса, предпринятое Банком России в виде повышения ключевой ставки до октябрьских 15% годовых, дает первые результаты. Общий уровень потребительской инфляции в октябре в измерении «год к году», по данным Росстата,— 6,69%. Росстат в сводке за первую неделю ноября демонстрирует также очень высокий уровень ноябрьской инфляции — 0,053% в сутки против 0,012% в ту же неделю год назад и 0,027% в среднем в сутки в октябре 2023 года. Тем не менее, по компонентам эта инфляция — почти исключительно продовольственная и во многом связана с проблемами логистики импорта: прирост обеспечен в очень значительной степени резким увеличением цен на помидоры и на продукцию птицефабрик, в значительной мере зависящих от импорта. В непродовольственных компонентах — нехарактерное для осени снижение темпов прироста, в ряде позиций почти до нуля, в услугах это транспорт и туризм, последний «доигрывает» августовско-сентябрьское ослабление рубля, впрочем, в сентябре услуги в зарубежном туризме значимо подешевели после сильного подъема в предшествующие месяцы.

Октябрьские бюллетени ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» и «Обзор рисков финансовых рынков» в конце прошлой недели демонстрировали и другие сигналы действенности решений ЦБ по ДКП — на более длительном горизонте. Рынок, как полагают в Банке России, ждал повышения ключевой ставки до 14% годовых, но не до 15%, и ужесточение условий кредитования в ноябре во всех сегментах обещает быть более быстрым, чем в октябре. «Влияние на динамику розничного портфеля в октябре оказало снижение выдач потребительских кредитов, а выдачи ипотечных кредитов сохранялись вблизи значений 2022 — первой половины 2023 года»,— констатируют в ЦБ, демонстрируя свою тактику: «Со стороны предложения кредитов нет оснований ожидать роста аппетита к риску в банковском секторе против замедления роста розничного кредитования: отсутствие избыточно оптимистичных ожиданий будет фундаментально ограничивать смещение к риску». Продолжается бум краткосрочных депозитов, повлиявший в том числе на динамику М2 и М2X (она снижалась в октябре), «по предварительной оценке, в октябре из?за сохраняющегося сокращения вклада бюджетных операций годовой прирост М2 составил 19,8%, М2Х — 15,0%», считают аналитики регулятора.

Вопрос о том, как осенне-зимние расходы бюджета будут влиять на инфляцию и инфляционные ожидания, видимо, действительно является ключевым для текущей ситуации. Напомним, сокращение «вклада операций» расширенного, а не только федерального бюджета, который упоминает ЦБ,— на деле скорее результат не ограничения расходов, а частичного «перемещения» их с конца 2023 года, как это обычно бывает в бюджетной системе, на первое полугодие. От адаптации экономики к новому графику бюджетных расходов будет зависеть короткая инфляционная конъюнктура — на несколько месяцев. Текущая ставка в 15% годовых де-факто объявлена предельной самим ЦБ: если бюджетный фактический вклад в инфляционную картину ноября будет более сильным, чем ожидалось, Банку России, видимо, придется рассматривать вариант с дополнительным (и вряд ли символическим) повышением ставок — граница в 15% при этом явно разделяет возможный «обыкновенный» и «экстренный» уровень ставок при инфляции в 6–7%.

Дмитрий Бутрин