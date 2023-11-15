Зампред ЦБ заявила о готовности и дальше повышать ключевую ставку

Центробанк будет готов и дальше повышать ключевую ставку, если не увидит замедления инфляции, заявила зампред Банка России Ольга Полякова. Она напомнила, что на последних заседаниях ЦБ поднял ключевую ставку «очень ощутимыми темпами» — на 7,5 процентного пункта, до 15% годовых.

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Ольга Полякова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий»,— сказала госпожа Полякова на ХI Конгрессе финансистов Казахстана (цитата по ТАСС).

В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%. Таким образом, с июля по октябрь ставка выросла вдвое: с 7,5% до 15%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на прошлой неделе допустила, что до Нового года ставка может быть увеличена еще один раз, но в этом случае в следующем году ЦБ будет снижать ее по мере снижения инфляции.

О причинах повышения ставки — в публикации «Ъ» «Наперегонки с инфляцией».

Леонид Уварчев