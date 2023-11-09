Набиуллина: жесткую ДКП нужно поддерживать еще несколько кварталов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляционного давления был пройден страной в третьем квартале 2023 года. По ее прогнозу, годовая инфляция начнет снижаться весной 2024 года. Однако, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%, жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) нужно будет поддерживать на протяжении нескольких кварталов в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отметила глава ЦБ, ситуация с курсом рубля отражает перегрев внутреннего спроса. Летнее ослабление рубля, по ее словам, «отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление».

«Темпы роста кредитования из-за жесткой ДКП замедлятся, но хотела бы подчеркнуть, что в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики»,— сообщила госпожа Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике (цитата по ТАСС).

По словам Эльвиры Набиуллиной, если ЦБ «ослабит хватку, то ничего не выиграет». Глава Банка России считает, что в таком случае инфляцию все равно придется снижать, но с более высокого уровня. «И цена этого — и высокой инфляции, и усилий по восстановлению ценовой стабильности — будет гораздо выше для экономики в целом — и для бизнеса, и для наших граждан»,— уточнила руководитель регулятора.

Она подчеркнула, что снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции, поскольку в противном случае в экономику будет невозможно привлечь «длинные деньги». «Нужны "длинные" деньги. А они бывают достаточно дешевыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая. Потому что если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то "длинные" деньги банки не дадут»,— добавила председатель ЦБ.

27 октября совет директоров Банка России объявил о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов — с 13% до 15%. Это среди прочего объяснено усилившимся инфляционным давлением, оказавшимся выше ожиданий ЦБ. В третьем квартале (июль—август) рост цен в годовом измерении составил 12,1% после 5,1% во втором.

Подробнее о позиции ЦБ по ключевой ставке читайте в материале «Ъ» «Подставка под елку».

Александр Кислов