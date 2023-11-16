Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 ноября

12:50. Секретарь Совбеза Николай Патрушев: «Следует оперативно завершить оснащение критических объектов защитой от беспилотников. Составить мобилизационные планы экономики муниципальных и региональных органов власти».

12:45. «Ситуация в округе остается сложной. Есть усиление террористической и диверсионной активности. Совершено 128 терактов, большая часть — с беспилотников»,— сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Воронежской области. По его данным, более 50 преступлений и 25 терактов предотвращены.

12:30 С начала 2023 года ущерб от обстрелов приграничных регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей — достиг 7 млрд руб. — секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

11:30. Белгородский мобильный стоматологический комплекс оказал помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе СВО, за пределами региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас мобильный комплекс вернулся в Белгород, чтобы провести техосмотр, ротацию медперсонала и согласовать новый маршрут с Минобороны.

11:23. Сегодня в Воронеже пройдет совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева. В облцентр на мероприятие также приехали губернаторы регионо ЦФО, руководители федеральных министерств и ведомств.

11:08. На V съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления демобилизованные студенты-медики из ДНР и ЛНР, принимавшие участие в СВО, заявили, что рассматривают возможность работы в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

09:10. За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую областью 36 различными боеприпасами, сообщил в ежедневной сводке обстрелов губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, не зафиксировано пострадавших или разрушений.

8:18. В ночь на четверг, 16 ноября, силами ПВО сбиты два украинских беспилотника над территорией Брянской области, еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым — Минобороны РФ.

07:10. Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район Курской области, пострадавших нет, рассказал губернатор Роман Старовойт. По его данным, прилеты снарядов установлены возле села Мартыновка. В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение.