Сербский теннисист дисквалифицирован на 24 года за организацию договорных матчей

Отмечается, что Миличевич не участвовал в расследовании и не сотрудничал со следствием. Дисквалификация теннисиста истечет 8 октября 2050 года. В период отстранения ему запрещается участвовать в соревнованиях, тренировать игроков, а также посещать турниры, проходящие под эгидой крупнейших теннисных организаций.