Сербский теннисист дисквалифицирован на 24 года за организацию договорных матчей
Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) отстранило серба Стефана Миличевича от соревнований до 2050 года. Он признан виновным в организации договорных матчей.
29-летний теннисист был оштрафован на $70 тыс. В релизе ITIA сообщается, что нарушения произошли в период с 2022 по 2024 год. Сам Миличевич принял участие в пяти из шести договорных матчей. Также в ходе расследования выяснилось, что серб «вербовал или пытался вербовать других спортсменов», которые впоследствии тоже организовали договорные игры.
Отмечается, что Миличевич не участвовал в расследовании и не сотрудничал со следствием. Дисквалификация теннисиста истечет 8 октября 2050 года. В период отстранения ему запрещается участвовать в соревнованиях, тренировать игроков, а также посещать турниры, проходящие под эгидой крупнейших теннисных организаций.