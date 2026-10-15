Армения создаст рабочую группу для обсуждения с РФ концессии на ж/д пути

В декабре 2025 года Никол Пашинян попросил российских партнеров в короткие сроки восстановить участки железной дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном (эти участки необходимы для реализации транспортного проекта Армении и США «Маршрут Трампа»). В начале марта армянский премьер заявил об обсуждениях с Россией передачи управления ж/д другой стране, например — Казахстану, ОАЭ или Катару. Позднее он даже допустил решение этого вопроса в арбитражном суде. Российский Минтранс подчеркивал, что никаких обсуждений на счет передачи концессии не ведется.