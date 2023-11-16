Брошенная в Мексике при попытке уехать в США россиянка завтра прибудет в Воронеж

17 ноября ожидается прибытие в Воронеж 73-летней россиянки Валентины Котовой, брошенной сыном и снохой-украинкой в Мексике при попытке эмигрировать в США. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Госпожу Котову должны встретить сотрудники областного министерства соцзащиты. Они проводят ее на съемную квартиру — пенсионерка отказалась от предложения ведомства поселиться в пансионате под Воронежем.

«Гражданка России выразила желание проживать именно в Воронежской области, исходя из климатических и экономических особенностей региона. Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте»,— заключили в правительстве региона. Ранее сообщалось, что она планирует «вести определенную деятельность» в области.

Валентина Котова передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине. В 2022 году она продала свое имущество в РФ и прибыла вместе с родственниками в Мексику, где планировала пересечь границу и попасть в США. Миграционная служба нарушила их планы, после чего семье пришлось остаться в Мексике. Впоследствии сын Котовой и его жена уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а пенсионерку без денег оставили буквально у дверей российского консульства.

Госпожу Котову в России «никто не ждал», сын отказался помочь ей. В связи с этим российское консульство в Мексике отправило женщину на самолете в Москву — накануне ее самолет приземлился в аэропорту Домодедово.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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