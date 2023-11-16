ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области, пострадавших нет

Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт. По его данным, прилеты снарядов установлены возле села Мартыновка.

«Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно»,— написал господин Старовойт.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова