С начала 2023 года ущерб от обстрелов приграничных регионов достиг 7 млрд рублей

С начала 2023 года ущерб от обстрелов приграничных регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей — достиг 7 млрд руб., сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в правительстве Воронежской области.

«Ситуация в округе остается сложной. Есть усиление террористической и диверсионной активности. Совершено 128 терактов, большая часть — с беспилотников»,— сообщил господин Патрушев.

По его данным, более 50 преступлений и 25 терактов предотвращены.

Как сообщалось ранее, в Воронежской области сегодня проводится совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева. В облцентр на мероприятие приехали губернаторы регионов ЦФО, в том числе глава регионов Черноземья, а также руководители федеральных министерств и ведомств.

Мария Старикова, Сергей Калашников