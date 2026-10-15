Ядерный всхлип

Сценаристы, кажется, должны продумывать биографии своих героев. Но возьмем Бориса. Родился, значит, в 1921 году. Всю войну на фронте, где стал ни много ни мало «публицистом сильнее Эренбурга». Имя, товарищи, имя, кто у нас в 24 года сильнее Эренбурга был? После войны Бориса как немца (а почему не в 1941-м?) «сослали учителем» в Оренбургскую область. Представляю себе приговоры в той же стилистике: «расстреляли водопроводчиком», «выслали хирургом».