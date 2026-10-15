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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
КультураКино

Ядерный всхлип

В сети вышел сериал «Полураспад»
На платформе Okko вышли первые эпизоды сериала Максима Свешникова «Полураспад», посвященного ядерным испытаниям на Тоцком полигоне в 1954 году. Хотя к середине фильма бомба еще не взорвалась, Михаила Трофименкова она уже поразила лучевой болезнью тоски.
Ссыльный Келлер (Петр Зекавица) тщетно пытается убежать от атомной бомбы

Ссыльный Келлер (Петр Зекавица) тщетно пытается убежать от атомной бомбы

Продюсерская компания «Среда»

Сентябрь 1954-го. Солдат везут на секретный полигон в Оренбургской области в пассажирских, чуть ли ни купейных, вагонах. Один-единственный на всю ораву курильщик Юра (Иоанн Кочкин) выходит в стерильный тамбур, где на него накидывается проводник: дескать, я тебя на четвертной за курение оштрафую.
В принципе, это все, что надо знать о сериале «Полураспад» и его отношениях с реальностью: в советских поездах даже в купе курили еще в 1970-х, а солдат всегда перевозили как солдат.
Сериал преподносит сюрпризы ежеминутно. Едва перестав кошмарить солдатика, проводник доверительно наклоняется к нему: «А вот тут третий день составы гонють, война, что ли, на носу?» А тот типа: «Успокойся, дед, это просто секретные учения».
Вопрос на засыпку: кто из них английский шпион или кто первым побежит к особисту. А никто не побежит. Не к кому бежать.
Особисты как класс в фильме отсутствуют. Это отрадно, принимая во внимание перепроизводство «кровавой гэбни» в нашем кино. Но особистов вопиюще не хватает в сюжете об испытании ядерной бомбы в Оренбургской области.
Тоцкая история изрядно мифологизирована в эпоху перестройки. Дескать, «мясник» маршал Жуков прогнал через эпицентр взрыва 50 тыс., ну еще и местные жители позаражались. А через 40 лет многие из них умерли, многие от рака, и это не иначе как последствие испытаний. А у кого-то внуки заболели раком, и это тоже Жуков виноват.
Трезвые голоса напоминали, что в Неваде джи-ай аж восемь раз прогоняли под бомбой, это было в мировой практике в порядке вещей. Что через эпицентр тоцкого воздушного, то есть щадящего, взрыва через три часа прошли лишь 5 тыс. солдат на бронетехнике. И ни долговременного радиационного заражения, ни взрывного роста онкологии исследования не показали.
Но сериал застрял на уровне журналистки Нади Келлер (Анна Михалкова), которая расследует в 1988 году смерть от рака своего 67-летнего отца Бориса (Петр Зекавица), побывавшего в зоне заражения. Для этого она бродит ночью (днем КГБ не пустил?) по кладбищу, высвечивая фонариком даты смертей аборигенов. Высокий уровень расследования. Надя, говорят, умеет располагать к себе собеседников: в подтверждение этому она дает пощечину секретарю обкома.
Сценаристы, кажется, должны продумывать биографии своих героев. Но возьмем Бориса. Родился, значит, в 1921 году. Всю войну на фронте, где стал ни много ни мало «публицистом сильнее Эренбурга». Имя, товарищи, имя, кто у нас в 24 года сильнее Эренбурга был? После войны Бориса как немца (а почему не в 1941-м?) «сослали учителем» в Оренбургскую область. Представляю себе приговоры в той же стилистике: «расстреляли водопроводчиком», «выслали хирургом».
Вот Борис ночью посреди голой степи курит с председателем сельсовета. Сообщает ему, что на полигон скинут атомную бомбу (Борис вычитал это в секретных документах, валяющихся в свободном доступе в местном доме культуры), а полураспад плутония составляет 24 тыс. лет, и ему с семьей надо срочно валить. О предстоящем испытании треплют языками все кому не лень.
«Как,— недоумевает председатель.— ты же ссыльный». «А пойдем в сельсовете поговорим, ушей здесь слишком много».
Наконец-то прояснилась проблема особистов: они притворились сусликами и зарылись в степь, так что планы побега лучше обсуждать в присутственном месте.
Умиляет тревожность мирных жителей при виде техники и солдат в противогазах: в первый раз что ли увидели, соседи полигона? Сам полигон готовят к испытаниям ровным счетом два солдата: Юра, читающий девушкам «Лошадей в океане» Бориса Слуцкого, и вялый грузин Гоги.
При всем своем безобразии фильм интересен как симптом идеологической мутации сериалов про СССР.
С одной стороны, как не проклясть в очередной раз большевиков, которые все не по-людски делали. Даже наши самолеты, пролетающие над полигоном — от их звука контуженого Бориса бьют корчи десять раз на дню,— сняты как злая, враждебная сила. С другой стороны, государственная точка зрения доминирует. И вместо кровавых особистов на экран выходят Игорь Курчатов (Игорь Гордин) и маршал Жуков (Сергей Шакуров), чтобы прочитать зрителям честную, но нудную лекцию о необходимости испытаний.
Кино

Авторы

  • Михаил Трофименков
    Михаил Трофименков
    старший корреспондент