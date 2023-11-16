ВСУ за сутки использовали 36 боеприпасов для ударов по Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую областью 36 различными боеприпасами, сообщил в ежедневной сводке обстрелов губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, ни в одном из подвергшихся обстрелу населенных пунктов не зафиксировано пострадавших или разрушений.

В Белгородском районе в селе Солнцевка с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас.

В Валуйском горокруге по селу Карабаново выпустили десять минометных снарядов.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляна окраина хутора Старый, установлено 15 гранатометных выстрелов.

В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпустили пять минометных снарядов, по селу Середа — три, по селу Муром — один. В селе Терезовка с беспилотника сбросили взрывное устройство.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова