Попутный ветер для «теневого флота»
Что стоит за предложениями США по танкерам и замороженным российским активам
Вашингтон хочет смягчить санкции против так называемого «теневого флота России». Речь о танкерах, которые Москва могла использовать для экспорта нефти в обход западных ограничений. Об этом пишет Reuters. По словам источников агентства, часть судов, которые уберут из санкционных списков, сможет перевозить нефть с Ближнего Востока, причем сырье должно быть не российского и не иранского происхождения.
На этом фоне подскочили акции судовых компаний из России. Так, бумаги «Совкомфлота» на Мосбирже в моменте подорожали более чем на 5,5%. Впрочем, смягчение санкций против танкеров не принесет серьезной выгоды Москве, считает “Ъ FM” международный эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов:
«Потенциально могут приостановить действие санкций на “теневой флот”, который работает с подсанкционными странами. Всего подсанкционный – это около 15% всего флота мира.
Максимум, что может произойти, у компаний, которые используют эти суда, вырастет рентабельность. Они смогут официально страховать суда и безбоязненно заходить в порты.
Исчезнет необходимость в перевалке нефтепродуктов в море, а значит, снизятся косты. Дело в том, что эти суда, эти танкеры и так работают, максимум, что с ними происходит – иногда на них нападают. Но процент таких судов существенно ниже статистической погрешности. Максимум это может отразиться как-нибудь позитивно на рынках, но физически нефти это не добавит.
Что касается перехвата танкеров европейскими странами, как это было с судами, которые попали в их санкционные списки, нужно понимать, что суда останавливают из-за того, что они потенциально могут перевозить российскую нефть. Если, допустим, однажды это судно перевозило российскую нефть, то все, оно попадает в список судов под санкциями в Евросоюзе, все, и поэтому неважно, какую нефть сейчас оно везет.
Таким образом Трамп позволяет, по крайней мере открывает возможность России поставлять нефть и нефтепродукты в США с помощью тех самых судов. Он на самом деле достаточно успешно уже делает Соединенным Штатам таким хабом, единым окном продажи энергоресурсов. Допустим, российский дизель идет в США, конечно, большая часть оседает там, но они часть могут перепродавать. Итог такой: это никак не повлияет в среднесроке и долгосроке на цены на нефть, это поможет российским компаниям снизить издержки и поможет Трампу потенциально заработать очки перед выборами».
Кроме того, США предложили разморозить часть российских активов в Европе. Вашингтон был готов передать деньги под контроль американским структурам. В будущем средства могли бы использовать для мирного урегулирования на Украине.
Как пишет Financial Times, идею озвучили представители США на переговорах с европейцами в Майами. Впрочем, в Брюсселе идею почти сразу отвергли, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все заблокированные средства должны оставаться в Европе. В мировой практике такого способа передачи активов еще не было, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:
«Как говорил Маркс, экономика — это базис, а право — надстройка, поэтому в принципе все можно, конечно, сделать, для этого нужно договориться с тремя сторонами. То есть с теми, у кого забрали — это Россия, с теми, кто забрал — это Европа, и с теми, кто хочет забранным управлять — Соединенные Штаты Америки. Пока что Европа говорит: “Я сама там как-то буду использовать эти деньги, вложения и проценты, накапливаемые на замороженные средства, а потом использовать для передачи Украине”.
Поэтому действительно схема может споткнуться только о то, что Европа, которая контролирует из €260 млрд, я так понимаю, порядка €200 млрд, является здесь ключевым игроком, и американцам надо добиваться согласия от европейцев .
Но, с другой стороны, если американцы имеют, что предложить Европе, то, наверное, европейцы согласятся. Это должен быть какой-то большой размен.
Что касается депозитариев, на которых держатся счета, например Euroclear, который был против изъятия активов и в этом плане оппонировал официальному Брюсселю, то, во-первых, Euroclear может просто получить несколько новую роль. Euroclear этими деньгами управляет, но фактически он только регистратор. Деньги пришли, и Euroclear делает запись, что такие-то средства вложены в такие-то активы. С таким же успехом он может продолжать оставаться регистратором.
Изымать активы, конечно, никто не хочет, все говорят о том, что они заморожены. Но государство уже достаточно долго не может ими пользоваться. Поэтому любые предложения вовлечь эти ценные бумаги в деловой оборот сами по себе кажутся удачной идеей. А дальше, конечно, дьявол в деталях».
Предложение напоминает похожий сценарий, который выдвигал Вашингтон почти год назад в рамках мирного плана по Украине из 28 пунктов, отмечает газета. Тогда идею Белого дома европейцы тоже отклонили.
Ранее в Кремле заявляли, что «Россия будет прилагать все возможные усилия», чтобы вернуть замороженные активы в Европе. При этом об озвученных в Майами предложениях США Москве ничего не известно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.