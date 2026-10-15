Попутный ветер для «теневого флота»

«Как говорил Маркс, экономика — это базис, а право — надстройка, поэтому в принципе все можно, конечно, сделать, для этого нужно договориться с тремя сторонами. То есть с теми, у кого забрали — это Россия, с теми, кто забрал — это Европа, и с теми, кто хочет забранным управлять — Соединенные Штаты Америки. Пока что Европа говорит: “Я сама там как-то буду использовать эти деньги, вложения и проценты, накапливаемые на замороженные средства, а потом использовать для передачи Украине”.