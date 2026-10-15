Экс-следователю все оставили как было
Вступил в силу приговор бывшему высокопоставленному сотруднику СКР
Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему заместителю руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александру Избенко. Он получил десять лет колонии за хищение вещдоков из дел, находившихся в его производстве. Бывший следователь присвоил более 200 млн руб.
Мосгорсуд рассмотрел жалобы Александра Избенко, его защиты и родственников на приговор, вынесенный ему Басманным судом столицы в декабре прошлого года.
Александр Избенко на разных должностях служил с 2006 года и всегда был на хорошем счету. За свою многолетнюю карьеру в СКР он участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, именно он возглавлял следственную группу, которая устанавливала причины крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; вел дело о гибели в 2014 году главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери при столкновении в аэропорту Внуково бизнес-джета и снегоуборщика; расследовал трагедию над Синайским полуостровом, где террористами был взорван Airbus 321, а также массовый расстрел в казанской гимназии №175, который устроил в 2021 году бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.
Хищения, совершенные следователем, были выявлены во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Эта процедура началась осенью 2023 года, после того как Избенко подал рапорт об увольнении из СКР по собственному желанию, а затем уехал, не сдав дела.
Преступления совершались с января 2011 по октябрь 2023 года. Схема была однотипной: после официального осмотра деньги, ценности и иное имущество помещали в рабочий кабинет Избенко, где он вскрывал упаковки и обращал содержимое в свою пользу.
Суммы варьировались от нескольких сотен долларов до €215 тыс. Один из наиболее заметных эпизодов — хищение средств, изъятых в 2018 году по делу бизнесмена Владимира Шелепова. Входивший в следственную группу Избенко хранил у себя в кабинете $218,3 тыс. и 7 млн руб.— эти суммы были осмотрены как вещдоки, а затем исчезли. В общей сложности фигуранту вменяли в вину 18 эпизодов крупной и особо крупной растраты. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, лишил звания полковника юстиции и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Были удовлетворены иски потерпевших, а в пользу государства с осужденного взыскали 19 млн руб.
В апелляционных жалобах защита настаивала на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение. Адвокаты указывали на отсутствие прямых доказательств того, что вещдоки хранились именно у Избенко, противоречивость показаний потерпевших, а также на то, что доступ к кабинету следователя, где вещдоки хранились в сейфе, имели и его коллеги.
Выступая в режиме видеоконференции из московского СИЗО-4, сам Избенко называл назначенное наказание чрезмерно суровым. Он подчеркивал, что уже уволился и находится на пенсии, не обладая служебными полномочиями, и считал лишение свободы негуманным: десятилетний срок, по его словам, разрушает социальные связи и негативно сказывается на семье. Во время апелляции он настаивал на незаконности и необоснованности приговора, утверждая, что текст обвинения и протоколов следственных действий фактически перенесли в приговор без должной оценки.
Осужденный признал возможную халатность со своей стороны и просил тщательно разобраться в деле, восстановить права заинтересованных лиц и смягчить приговор.
Бывшая жена осужденного, ее отец, а также сожительница также направили в суд свои жалобы — на арест их имущества. Они настаивали, что арестованные судом активы приобретались на их собственные средства и не должны использоваться для возмещения ущерба по делу. Адвокат бывшей супруги экс-следователя Александр Глазырин подчеркивал высокие доходы ее отца и отмечал, что арестовано их единственное жилье. А представители сожительницы Избенко, с которой у них общий ребенок, указывали, что она вела предпринимательскую деятельность и имела хороший доход.
Прокурор, в свою очередь, настаивал на правильности квалификации действий Избенко и просил оставить жалобы без удовлетворения. Мосгорсуд согласился с этой позицией: решение Басманного суда оставлено без изменений.