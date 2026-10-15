Экс-следователю все оставили как было

Александр Избенко на разных должностях служил с 2006 года и всегда был на хорошем счету. За свою многолетнюю карьеру в СКР он участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, именно он возглавлял следственную группу, которая устанавливала причины крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; вел дело о гибели в 2014 году главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери при столкновении в аэропорту Внуково бизнес-джета и снегоуборщика; расследовал трагедию над Синайским полуостровом, где террористами был взорван Airbus 321, а также массовый расстрел в казанской гимназии №175, который устроил в 2021 году бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.