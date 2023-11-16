В Воронеж приехали секретарь Совбеза Патрушев и полпред президента Щеголев

Сегодня в Воронеже пройдет совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области. В облцентр на мероприятие приехали губернаторы регионов ЦФО, в том числе главы всех шести регионов Черноземья, а также руководители федеральных министерств и ведомств.

В рамках визита господин Патрушев уже встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым. Они обсудили «актуальные вопросы обеспечения безопасности регионов в условиях СВО», сообщили в пресс-службе облправительства: «Отдельное внимание уделили особому режиму объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций и энергетической инфраструктуры».

Еще одна тема обсуждения — поддержка военнослужащих, участвующих в СВО и членов их семей.

Валерия Розбот