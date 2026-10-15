Путин поручит правительству проработать отложенный инвестиционный вычет

По словам господина Путина, введение такого инструмента помогло бы бизнесу. «Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна»,— сказал он на форуме «Деловой России».