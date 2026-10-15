Путин поручит правительству проработать отложенный инвестиционный вычет
Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству обсудить возможное предоставление отложенного инвестиционного налогового вычета. Поддержать этот механизм его просил накануне председатель «Деловой России» Алексей Репик.
По словам господина Путина, введение такого инструмента помогло бы бизнесу. «Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна»,— сказал он на форуме «Деловой России».
На встрече с президентом господин Репик отметил, что сейчас 60% инвестиций финансируется за счет самих компаний.Отложенный инвестиционный вычет позволяет рассчитывать на уменьшение налога на прибыль компаниям, которые инвестируют часть прибыли в создание новых производств. «Деловая Россия» считает, что воспользоваться таким инструментом компании смогут не раньше 2031-2032 года.