«Задача не из легких»

Хотя время еще есть. Может статься, что мир опять изменится, и старые добрые времена, пусть частично, но вернутся. Как именно? Да просто запретить смартфоны, социальные сети, компьютеры и так далее и тому подобное. Останется только старый добрый букварь, «мама мыла раму» и «рабы не мы». Это может существенно облегчить задачу. Также можно искоренить такое явление, как богатство, чтобы вновь вернуться к устройству избы и лучины. Впрочем, вопрос этот, конечно, спорный.