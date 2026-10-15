«Задача не из легких»
Дмитрий Дризе — о создании «нового букваря»
Российская начальная школа с 1 сентября 2028 года начнет получать новые буквари, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Речь идет о единых учебниках по русскому языку и литературному чтению для первых-четвертых классов. Пособия для старших возрастов должны быть готовы к 1 сентября 2027 года. При этом официально признается, что работа идет непросто. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется увидеть в итоге идеальный учебник.
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Начальная школа Российской Федерации с первого по четвертый класс получит новые единые учебники по русскому языку и литературному чтению с 1 сентября 2028 года, то есть ждать еще достаточно долго. Возникает логичный вопрос — почему. Потому что, как выясняется, процесс создания нового букваря чрезвычайно сложный. С одной стороны, нужно добавить патриотизма, приучать детей к морально-нравственным и духовным ценностям, исключить так называемый «западный перекос», внедрить новых писателей, представителей иных, прогрессивных частей света.
С другой стороны, признается, что ребенок 21 века все-таки отличается от советского школьника века 20-го.
Поэтому просто взять и вернуть старые буквари с их «мы не рабы, рабы не мы» и «мама мыла раму» не получится. В отличие от октябрят, внучат Ильича, нынешние дети с пеленок живут в смартфонах и воспринимают мир по-другому. Собственно, и сам мир изменился. Язык традиционных ценностей, все эти аршины, лучины и оброки, им не до конца понятен. Да и как на сегодня представить, что люди когда-то жили без сотовой связи.
При всем при этом официально признается, что игнорировать цифровую реальность невозможно.
Поэтому нужно как-то совместить все это в новом букваре. Да, не погружаясь в тему, можно согласиться: задача не из легких. Тем более что совместить все это нужно в одном едином учебнике. Раньше можно было взять лучшее из разных учебных пособий, а теперь выбор ограничен.
Хотя время еще есть. Может статься, что мир опять изменится, и старые добрые времена, пусть частично, но вернутся. Как именно? Да просто запретить смартфоны, социальные сети, компьютеры и так далее и тому подобное. Останется только старый добрый букварь, «мама мыла раму» и «рабы не мы». Это может существенно облегчить задачу. Также можно искоренить такое явление, как богатство, чтобы вновь вернуться к устройству избы и лучины. Впрочем, вопрос этот, конечно, спорный.
Однако в общем и целом хотелось бы действительно увидеть идеальный учебник, без перекосов в ту или иную сторону. Жить в виртуальной реальности, прямо скажем, не лучший вариант.