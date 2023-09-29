Бюджет призван в Госдуму

Белый дом в пятницу внес в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Финансовый план на следующий год выделяется резким ростом как доходов, так и расходов — на 22% и на 16% соответственно. После такой «накачки» экономики деньгами на 2025 год Минфин, планирующий нормализацию бюджетной политики, закладывает сокращение обеих частей бюджета. Измененная структура расходов бюджета-2024 отражает новые приоритеты: военные ассигнования в нем будут существенно увеличены и достигнут 29% всех трат. Это, впрочем, по расчетам Минфина, не приведет к росту дефицита бюджета, который запланирован на уровне 0,9% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году проект бюджета вырос в рублях, но заметно уменьшился в «бумажном» измерении (на фото слева — глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В этом году проект бюджета вырос в рублях, но заметно уменьшился в «бумажном» измерении (на фото слева — глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Белый дом досрочно (установленный законодательством срок — до 1 октября) внес в пятницу в Госдуму бюджетный пакет — проект бюджета на 2024–2026 годы в сопровождении большого количества увязанных с ним законопроектов. В этот раз депутатам не пришлось позировать на фоне тележки, груженной тысячами присланных правительством страниц — впервые бюджетный пакет внесен полностью в электронном виде.

Общий подход к финансовому плану на трехлетку его основной автор Минфин сформулировал в обнародованных накануне «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики»: в 2024 году продолжится нынешняя экспансивная бюджетная политика, но уже в 2025-м наступит ее нормализация: бюджетные правила заработают в полную силу, и страна начнет «жить по средствам» (см. “Ъ” за 29 сентября).

Рост цен на нефть, постепенно восстанавливающий сильно упавшие нефтегазовые доходы, а также заметно прибавившие на оживлении деловой активности сборы НДС стабилизировали бюджетную ситуацию этого года — напомним, дефицит по итогам восьми месяцев составил лишь 1,5% ВВП (см. “Ъ” за 9 сентября).

Это позволило Минфину сверстать весьма оптимистичный в плане объема поступлений и трат бюджет 2024 года.

Доходы к уровню этого года (к уточненной на момент внесения бюджетного пакета оценке) должны взлететь сразу на 22% — на 7,8 трлн руб., до 35,1 трлн руб. Расходы вырастут не так сильно, но тоже весьма ощутимо — на 16%, или 5 трлн руб., до 36,7 трлн руб.

Отметим, что далее, в 2025 году, после такого мощного рывка Минфин закладывает снижение как доходной, так и расходной части. Планируемый же на 2024 год рост поступлений ведомство объясняет, в частности, изменением налоговой базы у «нефтянки» (в частности, только сокращение дисконта к цене Urals при расчете налогов принесет 800 млрд руб.), ослаблением рубля, разовыми доходами, введением «курсовых» пошлин (они добавят в бюджет 604 млрд руб.).

Тем не менее такая мощная прибавка обеих частей бюджета при скромном росте ВВП-2024 на 2,3% (после предполагаемых 2,8% в 2023-м) выглядит несколько удивительной.

Для сравнения — в этом году относительно 2022-го при весьма высокой инфляции в 7,5% и сильном ослаблении рубля (с прошлогодних средних 67,5 руб./$ до 85,2 руб./$) прибавка статей бюджета ожидается несопоставимо меньшей: по доходам — в размере 0,85 трлн руб., по расходам — 0,6 трлн руб. Отметим, что к уровню этого года главные параметры бюджета 2024 года сильно вырастут не только в номинальном выражении, но и относительно размеров экономик. Доходы увеличатся с 17,3% до 19,5% ВВП, траты — с 19,1% до 20,4%.

Такой бюджет в терминах Минфина действительно выглядит экспансивным. И эта экспансия в значительной степени будет направлена в сторону «силовых» статей бюджета. Как следует из материалов к внесенному бюджету, расходы по разделу «Национальная оборона» в следующем году вырастут сразу на 68% относительно плана на 2023 год (фактические данные текущего исполнения расходной части, напомним, закрыты) — с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб. Их доля во всех бюджетных расходах увеличится с 21,2% до 29,4%. Еще 9,2% (3,4 трлн руб.) расходной части бюджета 2024 года приходится на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» (рост к плану 2023 года здесь невелик — 2%).

Перераспределение денег на военные траты потребовало уменьшения ассигнований по разделу «Национальная экономика», который является источником для госинвестиций.

Доля трат на экономику в общей сумме расходов упадет с 13,6% до 10,6% (с 4,1 трлн до 3,9 трлн руб.). Ранее самый крупный раздел расходной части — «Социальная политика» — утратит первенство. Его доля несколько снизится и составит 21,1% всех расходов (против прежних 21,5%). В номинальном выражении расходы на «социалку», впрочем, вырастут — с плановых для 2023 года 6,5 трлн до 7,7 трлн руб. Несколько увеличатся они и в отношении к ВВП — с 3,9% до 4,3%.

Глава Минфина Антон Силуанов накануне на сессии Московского финансового форума объявил, что в структуре бюджета «основной упор делается для обеспечения нашей победы: армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть». Комментируя потом это заявление журналистам, он отметил, что доля расходов на экономику действительно снижается, поскольку доля оборонных трат возросла, «но в номинальном выражении расходы на экономику не падают, а на инфраструктуру растут».

Примерно сопоставимое увеличение доходной и расходной частей бюджета не должно его разбалансировать — Минфин полагает, что дефицит в 2024 году составит 0,9% ВВП (после ожидаемых в этом году 1,8%) и что он также будет закрыт накоплениями ФНБ и государственными заимствованиями.

Вадим Вислогузов