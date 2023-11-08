Бюджет отыгрывает дефицит

В октябре федеральный бюджет третий месяц подряд закрыт с профицитом — а накопленный по итогам десяти месяцев дефицит сократился до 0,7% ВВП, или 1,235 трлн руб. Некоторое улучшение баланса (по итогам девяти месяцев дефицит был равен 1% ВВП) во многом обеспечено октябрьским ростом нефтегазовых доходов (см. «Ъ-Онлайн» от 3 ноября).

Напомним, причиной удвоения нефтегазовых поступлений стали квартальная уплата налога на дополнительный доход (НДД) нефтяников и отсутствие выплат им по топливному демпферу (отметим, вчера правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, возвращающие демпфер в полном объеме с октября). В результате отставание объема нефтегазовых доходов (7,21 трлн руб. в январе—октябре) от прошлогоднего графика продолжило сокращаться: по итогам девяти месяцев оно составляло 34,5%, десяти — 26,3%.

Ненефтегазовых доходов в бюджет по итогам января—октября собрано 15,9 трлн руб. Это плюс 28,7% к прошлому году. Рост обеспечен НДС, сборы которого на восстановлении деловой активности в предыдущие месяцы обеспечили более половины (59%) всех ненефтегазовых доходов — 9,34 трлн руб. (речь идет о всех поступлениях этого налога — «внутренних» и «импортных»). Темпы прироста сборов НДС к тому же периоду 2022 года — 22,3%. Налог на прибыль вырос не так значимо — на 13,9% (1,567 трлн руб. по итогам января—октября).

Итого все доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 23,11 трлн руб. (см. график). Из-за серьезного проседания нефтегазовых доходов в первой половине года это лишь на 4,4% выше уровня такого же периода 2022 года. Рост доходов таким образом даже на фоне сильного ослабления рубля пока отстает от инфляции, уровень которой на 30 октября, по данным Минэкономики, был равен 6,69%.

Расходы бюджета за десять месяцев — 24,34 трлн руб., плюс 11,7% к тому же периоду 2022 года. Их аномально высокий рост в начале года, который Минфин объяснял щедрым авансированием и опережающими госзакупками, иссяк: по итогам первого квартала расходы были выше прошлогодних на 34%, полугодия — на 19,5%, трех кварталов — на 9,7%. Сейчас ведомство отмечает сохранение «нормального уровня» динамики расходов — с начала второго квартала год к году они выросли всего на 4,1%.

Вадим Вислогузов