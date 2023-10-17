Счетная палата присмотрелась к бюджету

Счетная палата в заключении на рассматриваемый сейчас Госдумой проект бюджета на следующую трехлетку отметила существенный рост доходов и расходов в 2024 году, указала на несопоставимость макропрогнозов Минэкономики и ЦБ, упрекнула Минфин в отсутствии объяснения корректировки бюджетного правила, выявила риски недостижения новой цены отсечения нефти в $60 за баррель, а также зафиксировала увеличение доли расходов на оборону и обслуживание госдолга при снижении доли госинвестиций и трансфертов регионам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В заключении на проект бюджета госаудиторы указали его авторам на большое количество малых недостатков (на фото — исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В заключении на проект бюджета госаудиторы указали его авторам на большое количество малых недостатков (на фото — исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бюджетный комитет Госдумы в понедельник приступил к рассмотрению внесенного правительством 29 сентября проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы. К этому моменту свои замечания к проекту сделали остальные комитеты, аккуратно покритиковавшие его отдельные нормы, затрагивающие курируемые ими направления (см. “Ъ” от 16 октября).

Напомним, что бюджет 2024 года отличается от всех предыдущих резким ростом как доходов, так и расходов — на 22% (до 35,1 трлн руб.) и 16% соответственно (до 36,7 трлн руб.). После такой накачки экономики деньгами Минфин на 2025 год в рамках нормализации бюджетной политики закладывает сокращение обеих частей бюджета (см. “Ъ” от 30 сентября). Структура расходов бюджета-2024 отражает новые приоритеты: военные ассигнования будут увеличены в 1,68 раза по сравнению с этим годом и достигнут 25% всех трат. От этого несколько пострадает раздел «Национальная экономика», но не социальные расходы — они тоже вырастут. Обслуживание государственного долга при этом также заметно «подорожает». По расчетам Минфина, все это, впрочем, не приведет к росту дефицита бюджета, который запланирован на приемлемом уровне в 0,9% ВВП.

Традиционно самой объемной реакцией, на которую во многом ориентируется бюджетный комитет, готовящий сводный отзыв думцев, является обнародованное вчера заключение Счетной палаты (СП). Представляя его на заседании бюджетного комитета, исполняющая обязанности главы СП Галина Изотова назвала запланированный Минфином прирост доходов беспрецедентным, а расходов — значительным. Она отметила, что по сравнению с 2019 годом в 2024-м бюджетные расходы увеличиваются вдвое.

В самом заключении Счетная палата прежде всего отметила несопоставимость исходных условий функционирования российской экономики в прогнозе Банка России и Минэкономики. ЦБ пессимистичнее и предполагает более жесткую денежно-кредитную политику для ускоренного возвращения инфляции к целевому показателю. Кроме того, ЦБ по-прежнему использует цену Urals, в то время как Минэкономики в макропрогнозе впервые применяет не вполне понятное (в том числе и Счетной палате) понятие «экспортная цена на российскую нефть».

Предложенная Минфином в проекте коррекция бюджетного правила (цена отсечения нефти в $60 за баррель заменит действующий сейчас базовый уровень годовых нефтегазовых доходов в размере 8 трлн руб.) госаудиторов также насторожила. Они отмечают, что обоснования коррекции бюджетного правила правительство в пояснительной записке не представило. При этом есть «риски недостижения» заявленных $60 за баррель — отмечается, что ниже этого порога цена Urals на фоне кризисов опускалась в 2015?2017 годах и в 2020 году. Комментируя это замечание СП, замминистра финансов Владимир Колычев вчера пояснил, что $60 за баррель — это те же выраженные в рублях годовые 8 трлн руб., но по-новому считать лучше, «и нас и рынок об этом просил».

Оценивая расходную часть бюджета, госаудиторы фиксируют рост доли трат на оборону и обслуживание госдолга при снижении доли ассигнований на общегосударственные вопросы, правоохранительную деятельность, национальную экономику и трансферты регионам. По их подсчетам, в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) расходы бюджета на образование в 2024 году сохраняются на уровне этого года, на здравоохранение — незначительно уменьшаются, а на социальную политику — увеличиваются. Фиксируя заметный рост госдолга в ближайшую трехлетку, в СП замечают, что расходы на его обслуживание к 2026 году по сравнению с оценкой исполнения 2023 года вырастут в 2,2 раза и превысят общие траты федерального бюджета на здравоохранение и образование.

Вадим Вислогузов