Песков: у МОК нет монополии на спортивный мир

Спортивные соревнования можно устраивать без участия Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку у организации нет монополии. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предостережение МОК спортсменам насчет участия в Играх дружбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В аббревиатуре МОК буква "М " не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир — многогранен и предполагает разные форматы, в том числе без контекста МОК»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, несмотря на текущую позицию МОК в отношении российских спортсменов, Россия продолжит контакты с организацией.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований — 4,6 млрд руб. За победу будет полагаться $40 тыс., за второе место — $30 тыс., за третье — $20 тыс.

Сегодня, 15 ноября, МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По мнению МОК, отказ от российских спортивных мероприятий необходим для «сохранения независимости и автономности спорта». В марте 2022 года МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, однако через год позволил участвовать в нейтральном статусе. После присоединения к территории России новых областей МОК отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России. 6 ноября спортивный арбитражный суд принял апелляцию национального комитета на решение МОК.

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Александра Горошилова