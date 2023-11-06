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Коммерсантъ FM
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CAS принял апелляцию на решение МОК об отстранении Олимпийского комитета РФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке деятельности российского комитета. Это решение МОК принял из-за включения в его состав олимпийских советов присоединенных регионов (ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России на решение, вынесенное Исполнительным советом Международного олимпийского комитета (МОК) от 12 октября 2023 года»,— говорится на сайте CAS.

В апелляции Олимпийский комитет России просит отменить решение МОК и восстановить его во всех утраченных правах. Суд объявил о начале арбитражного разбирательства: как сообщается на сайте суда, сейчас формируется коллегия арбитров. После решения CAS у России будет еще одна возможность оспорить решение МОК в Федеральном суде Швейцарии.

МОК ранее лишил Олимпийский комитет России полномочий. В МОК полагают, что олимпийские советы новых регионов, вошедшие в состав российского комитета, все еще находятся в введении национального олимпийского комитета Украины. В частности, Олимпийский комитет России лишили права действовать от имени национального олимпийского комитета, а также возможности получать финансирование от олимпийского движения.

Анастасия Ларина

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