Парад, алё!

19 октября президент России Владимир Путин в Перми провел заседание Президентского совета по развитию физкультуры и спорта. А специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников по его итогам обращает внимание на то, что все вокруг становится все кучнее и кучнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с боксерами на фоне ринга

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин с боксерами на фоне ринга

Фото: пресс-служба президента РФ

В Пермь Владимир Путин прилетел прямо из Пекина, не залетая в Москву. И настроение, с которым Владимир Путин работал в Пекине, годилось для всех мероприятий в Перми. Это, конечно, настроение неудовлетворенности собой, с которым можно свернуть горы и повернуть реки.

— К сожалению,— рассказывал президент на форуме «Россия — спортивная держава», где ежегодно собираются спортивные функционеры со всей страны, ну и спортсмены тоже (которые очень хотят стать спортивными функционерами),— со времен Кубертена и Бутовского многое изменилось, а что-то и вовсе утрачено.

Историческая несправедливость, похоже, теперь в том, что радио придумал Александр Попов, а не Гульельмо Маркони, а современные Олимпийские игры — до сих пор Пьер де Кубертен, а не Алексей Бутовский.

Кто такой Бутовский? По крайней мере, член Международного олимпийского комитета (МОК) до начала ХХ века.

Тут Владимир Путин неожиданно произнес самое длинное предложение года:

— Так, благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации.

Ведь короче о таком и не скажешь.

— Узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта просто присвоили себе право определять, на кого она распространяется, эта Олимпийская хартия, а на кого нет,— добавил господин Путин.

Надо признать, что раньше российский президент аккуратно высказывался о том, что делает МОК. Очевидно, были еще какие-то надежды на него. Судя по всему, больше нет ничего.

— Такие подходы противоречат самой природе спорта,— произнес президент России,— однако мы уверены: есть ценности, которые нельзя предать, отменить обменять на что-то или продать... Уже не раз говорил и хочу повторить: Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями.

Таких, впрочем, все меньше и меньше, том числе и в МОК. А трансгендеров в спорте все больше. И это неотвратимо.

Спорт в России, судя по тому, как проходило заседание Совета по физкультуре и спорту, будет развиваться прежде всего на территории страны, и если нас откуда-то еще не попросят — мы уйдем сами.

— Еще одним вопросом, который не может быть решен без федерального софинансирования, является подготовка всех сборных команд на территории России! — говорил глава рабочей группы по подготовке совета, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

До эпидемии многие российские команды готовились, как известно, за границей. Да и сейчас это еще не изжито. Зато в России есть программа строительства центров разных видов спорта. Но нет денег на это строительство. Об этом говорил губернатор Куйвашев.

Первый раз за последние месяцы на мероприятиях с участием президента России звучала мысль об отсутствии денег: до сих пор их, наоборот, вроде хватало на все неотложные и отложенные нужды. Государство демонстрировало это при любом удобном случае.

Проблема тут упирается, мне кажется, только в одно: президент еще не спросил публично, так ли это, у вице-премьера Марата Хуснуллина. Ведь если спросить у него, сразу выяснится, что все если и не будет построено к концу 2023 года, то уж точно строится с волнительным опережением графика.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил наладить бесперебойное спортивное питание на территории страны.

Запомнились еще несколько соображений выступающих.

Владислав Третьяк догнал и перегнал Америку по крайней мере по количеству хоккейных стадионов.

— Вы знаете, что я всегда поднимал вопрос по строительству хоккейных стадионов,— на всякий случай напомнил он Владимиру Путину.— Мы отставали от Канады и Америки. Когда я стал президентом Федерации хоккея в 2006 году, у нас было всего 145 катков. А сейчас 800!

Из слов Владислава Третьяка выходило, что он по крайней мере имеет к этому отношение. Но нет.

— И это благодаря вашей поддержке,— рассказал Владислав Третьяк,— поддержке нашего правительства, Министерства спорта!

И от себя лично:

— У меня еще одно есть предложение,— сообщил Владислав Третьяк.— Я хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять внимания в новостных программах спортивным новостям — результатам матчей, проводимых соревнований. Сейчас мы проводим очень много турниров с дружественными странами, и нам есть чем гордиться!

Причем скорее «много», чем «гордиться».

— Да, у нас есть «Матч ТВ»,— признал Владислав Третьяк,— и большое спасибо за него, но там большинство — болельщики, которые уже точно любят спорт и смотрят эту программу, а мы хотим охватить всех россиян, чтобы они знали, что мы любим спорт, мы развиваем спорт, мы гордимся своим спортом! Минуту в новостных каналах — было бы здорово, чтобы люди знали, что мы делаем в спорте! Спасибо!

Раньше, в советское время, это было идеально исполнено в программе «Время». Спорт и погода шли заключительными блоками в новостях. «И о погоде» — это стало, как известно, одним из главных советских мемов.

Принудительного освещения спортивных достижений отечественного спорта в Отечестве телеруководителям, скорее всего, все труднее будет избежать в будущем, и прежде всего на «Играх будущего».

При этом Владимира Путина беспокоило другое.

— Вам,— рекомендовал он Владиславу Третьяку,— вместе со специалистами из Минспорта, я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу!

Их тоже надо оставлять в стране. Это понятно. Базы будут здесь. Спортивное питание — тоже здесь. И деньги тоже только для тех, кто здесь. Значит, и спортсмены, для которых здесь все, тоже должны быть здесь. И отечественное телевидение будет по-отечески освещать их отечественные достижения.

В Советский Союз нельзя вернуться по частям. Придется прямо сейчас, всем и сразу.

— Ясно, что у нас свободная страна,— почему-то все-таки оговорился Владимир Путин.— Ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный, так скажем, и не всегда благородный.

В свое время и сам Владислав Третьяк неоднократно сделал свой выбор и не уехал играть в НХЛ. Правда, предложения поступали до того, как хоккеисты начали уезжать один за другим. Но все-таки он был одним из первых и главных среди тех, кто отказывался наотрез. А теперь ему предстоит передать подрастающему поколению и этот опыт.

Впрочем, в конце концов, когда двери распахнулись, Владислав Третьяк, как известно, все-таки успел все наверстать и несколько лет поработал в НХЛ, в «Чикаго Блэкхокс», в качестве тренера вратарей. И вот этот опыт уже, похоже, не для передачи.

— Зависимость там большая,— с горечью продолжал президент,— деньги крутятся немаленькие, ущерб это нам наносит очевидный. Здесь должны быть и определенные правовые рамки, и гарантии — и для государства, и для участников всей этой деятельности.

В этом и цель — всех в рамки. И получается.

— Что касается внимания со стороны средств массовой информации. Да, разумеется, мы с каналами еще поговорим и с теми, кто работает в интернете,— пообещал президент.— Но и это касается и соответствующих видов спорта. Надо активно продвигать свой продукт, активно продвигать и делать это по-современному, красиво, креативно!

Нет, только не это!

Между тем президент продемонстрировал, как это все надо делать.

— Вот смотрите,— воскликнул он,— Минспорт сейчас информацию эту дает... Прирост численности занимающихся по видам спорта в 2016–2022 годах. Фигурное катание — прирост занимающихся 350%! Ясно, что это любимый вид спорта в нашей стране традиционно. Но, кроме всего прочего, они умеют раскручивать себя (Он имел в виду лутц или сальхов? Нет, скорее риттбергер.— А. К.), красиво показывать, и показывать так, что это смотрится!

Наверное, президент имел в виду прежде всего ледовое шоу на «Первом канале». Но как с такой же силой раскрутить гиревой спорт, о неизбежности развития которого уже много раз в этот день в Перми было сказано участниками форума в разных аудиториях, в том числе и на встрече с президентом?

— Велоспорт — 132%,— продолжал Владимир Путин,— шахматы — 63! Аэробика — 60, самбо — 50, художественная гимнастика — 48, пауэрлифтинг — 42... Горнолыжный спорт, все-таки довольно дорогой вид спорта, прирост численности занимающихся — 41%... Прилично! А настольный теннис, Игорь Евгеньевич (это к господину Левитину, помощнику президента, который много лет курирует этот вид спорта и, видимо, находит в себе мужество выкладывать на стол реальные цифры.— А. К.),— жалкие 5%! Хотя теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке (если бы.— А. К.)!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этот день Владимир Путин провел много времени с Игорем Левитиным

Фото: Александр Рюмин / ТАСС В этот день Владимир Путин провел много времени с Игорем Левитиным

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Тут слово попросил Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (АIBА).

— Умар Назарович, пожалуйста! — обрадованно предложил Владимир Путин.

На него, Умара Кремлева, сейчас вся надежда. Именно он высоко несет знамя сов... нет, российского спорта; да хоть бы и просто несет. Российские боксеры участвуют в соревнованиях его ассоциации, там звучит гимн и поднимается флаг. Да, сейчас в разгаре создание альтернативных ассоциаций, но пока Умар Кремлев — наше все или ничего.

К Владимиру Путину Умар Кремлев между тем обращался ввиду своих очевидных и непререкаемых заслуг сразу по делу.

— Я хотел сказать относительно привлечения внебюджетного финансирования в спорт, что касается букмекеров,— сообщил он.— В 2020 году на спорт было ноль. После вашего решения и поддержки, в соответствии с поручением, внесли поправку о едином регуляторе. В 2021 году от букмекеров спорт получил 10 млрд, в 2022 году спорт от букмекеров получил 13,8 млрд. Когда эту статистику изначально давали, чтобы поправку внести, была разная критика, говорили, что букмекерский оборот — это около 700 млрд. Когда подключились к программному обеспечению, оказалось — 1 трлн 100 млрд.

— Посчитали просто правильно,— прояснил президент.

— В 2023 году — 17 млрд — уже видно поквартально — получит, потому что ежеквартально 4–4,5 млрд получает спорт, федерация напрямую,— невозмутимо продолжал Умар Кремлев.— Также по вашему поручению увеличили с 1,5% до 2%. С января уже будет более 20 млрд отчислений на спорт.

Не все можно было понять, но и не в этом было дело.

— Когда законопроект делался, он делался как единый регулятор азартных игр, чтобы туда вошли все азартные игры. Это касается лотерей, казино и также интернет-игр! Сегодня букмекерская деятельность как бы уже доказала и показала программное обеспечение, работает эффективно и вынесена в прозрачность. Сегодня даже уже не 1,5 трлн на конец 2023 года, уже видна эффективность программы, которая закрывает зону .com, чтобы деньги не выводились, а в конце 2023 года закроется оборот в 2 трлн, букмекерские! — с завораживающей предметностью выступал Умар Кремлев.— То есть каждый раз увеличивается, на 90%, уже закрыта зона .com, но еще надо работать!

И тогда будет больше 100, как привыкли в Чечне.

— К сожалению,— с осуждением добавил Умар Кремлев,— есть интернет-казино, через которые более 200 млрд сегодня через зону .com выводятся. Как они работали, так и дальше продолжают работать! Это сидя в Москве и дети играют, и взрослые — все играют! Отсутствует регулятор! И хотелось бы, чтобы также в системе регулятора мы могли все это блокировать, и таким образом увеличится объем у букмекеров, и в лотерее, и также отчисления на спорт!

Умар Кремлев полностью отдает себе отчет в том, что именно ему следует отдать регулирование и блокирование. Или хотя бы одно из двух.

Это все хотелось цитировать без изъятий:

— Также сегодня у интернет-игр отсутствует регулятор! Сегодня четыре американские компании и одна канадская занимаются интернет-играми, своих у нас пока нет. Примерно около $5 млрд оборот, которые выводятся через зону .com за границу! Также предлагается интернет-игры включить в единый регулятор, чтобы мы могли блокировать и те игры, которые могут зайти на территорию России, чтобы все было в зоне .ru. Все программное обеспечение и серверы должны быть на территории Российской Федерации! Это увеличит работу сотрудникам, IT-кластерам, и также станет рынок прозрачным!

И он тоже требовал, чтобы все было в стране. Да, этого не избежать.

— Но самое интересное! — воскликнул Умар Кремлев.— Все эти интернет-игры — например, стрелялки, еще что-то — они все пропагандируют очень антигосударственные ценности! Российское там все плохое! Например, одна из игр есть, где стреляешь, и если ты убьешь русского, получаешь баллы! И это в интернете работает!

Аргументы были неубиваемые.

— Хотелось бы эти три пункта включить в единый регулятор,— заключил Умар Кремлев.— Он сможет полноценно и эффективно блокировать полностью зону .com, и любая система, которая может быть на территории Российской Федерации, чтобы наши граждане играли, должны быть четкие условия: все должно быть «вбелую» — в зоне .ru, подключение к программе, также серверы и программное обеспечение. Офис должен находиться на территории Российской Федерации.

И да, это будет офис Умара Кремлева.

— Павел Анатольевич,— обратился президент к замминистра финансов Павлу Кадочникову,— в чем проблема? Почему это не сделать? Действительно, серверы должны у нас находиться! Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывают-то на нас, тем более в таком негативном ключе для нас! Зачем мы это разрешаем?

И еще YouTube. И Google. И Microsoft. И столько еще всего. Весь мир. Главное — успеть закрыться от него раньше, чем он закроется от нас. В этом наша сила и конкурентное преимущество. В этом наш русский характер.

Павел Кадочников пытался:

— Владимир Владимирович, что касается установления контроля! Здесь готовы проработать и вместе представить предложения, потому что, конечно, мы заинтересованы, чтобы все это было под контролем — и финансовые потоки, и содержание... Что касается лотереи. Тут есть тонкость, связана она с тем, что…

— Секундочку! — перебил его президент.— Проработать — это да. Но надо это сделать! Не проработать, а сделать, и нужно включить это в Единый регулятор азартных игр! — Господин Путин и сам проявлял азарт.— Что мешает? У вас есть что-то, что, вы полагаете, мешает это сделать? Или что?! Скажите это прямо сейчас!

— Принято,— не начиная, сдался господин Кадочников.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер тоже объяснила, что страна наша должна быть самодостаточна во всем.

— Мы очень все переживаем, что мы все время слышим одно: «Ниже, еще ниже, присесть»! — пояснила Ирина Винер.— В каком смысле? В том, что нас все время «нагибают». То одно мы делаем неправильно, то другое, то у нас спортсменов одевают в белую форму под эгидой «сдаюсь», как белый флаг! Без гимна, без наших болельщиков. В Японии не было болельщиков вообще — была пандемия. А сейчас как без болельщиков ехать?! Нельзя ходить в микст-зоны, нельзя общаться с журналистами! Как это? А мэр Парижа вообще сказала, что мы должны выступать в команде беженцев! Я думаю, во всяком случае, мои коллеги и дети наши не поедут на эти Олимпийские игры в таком статусе! Это позор!

Впрочем, выяснилось, что господин Путин решил быть тут более аккуратным. С одной стороны, «то, что происходит в современных международных спортивных организациях,— это признаки вырождения». А с другой, «если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, Израиль надо исключить. Еще непонятно, кто там и что делает, а ограничения в виде спорта, судя по тому, что происходило в последнее время, могут незамедлительно последовать. Мы не пойдем по этому пути. Для того чтобы оставлять спорт как инструмент международного общения между людьми, надо его демократизировать. По этому пути и нужно идти, в этом смысле абсолютно согласен».

То есть он никак не прокомментировал яростный призыв не ехать на Олимпийские игры. Возможно, господин Путин как бывший спортсмен понимает, что такое для спортсмена отказ от Олимпиады, то есть от вершины, к которой он идет всю жизнь.

Те, кто не понимал, за что именно благодарить президента, благодарили его за все. Это было безошибочно.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков знал, за что.

— Хотелось вас поблагодарить,— cказал он.— Три недели назад состоялась Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета, на которой впервые решение исполкома Международного паралимпийского комитета не было принято. Международный паралимпийский комитет пытался Паралимпийский комитет России полностью отстранить от паралимпийского движения. Встали страны Латинской Америки, Африки, Азии и единым блоком проголосовали против решения! 74 страны!

То есть Павел Рожков поблагодарил Владимира Путина за решение Международного паралимпийского комитета.

И то, что Умар Кремлев предложил в начале дня, годилось и для его завершения:

— На Красной площади возродить спортивный парад! Мы готовы его организовать! Раньше тоже его проводили!

— Хорошая идея! — одобрил Владимир Путин.

Теперь только так.

Андрей Колесников