МОК рекомендовал олимпийским комитетам не участвовать в Играх дружбы в России

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует Национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод, обратив внимание на «растущую политизацию мирового спорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта»,— уточнил господин Маклеод (цитата по Inside the Games).

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований дружбы — 4,6 млрд руб. За победу будет полагаться $40 тыс., за второе место — $30 тыс., за третье — $20 тыс. Москва примет основную часть соревнований, в основном они пройдут на стадионе «Лужники». В Екатеринбурге проведут соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить до участия не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе. В октябре МОК отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В российском олимпийском движении назвали это «хорошим поводом подать в суд».

Подробности — в публикации «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Лаура Кеффер