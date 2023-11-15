Контрольно-счетная палата Курска выявила риски расторжения концессии с «Квадрой»

Контрольно-счетная палата (КСП) Курска выявила нарушения при проверке АО «Квадра — генерирующая компания» на соблюдение условий концессионного соглашения по объектам теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности. Об этом сообщили в КСП.

В ходе проверки КСП выявила неисполнение «отдельных положений» концессионного соглашения, отсутствие эффективного взаимодействия участников концессии и ненадлежащее содержание муниципального имущества. Также КСП установила риски расторжения концессии и небезопасной эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей.

Для устранения выявленных нарушений в адрес АО «Квадра — генерирующая компания» внесено представления о принятии мер. О результатах проверки доложили главе Курска и городскому собранию.

Концессионное соглашение «Квадры» с мэрией Курска было заключено в 2020 году. Согласно документу, компания в течение 15 лет должна провести модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципалитета. Общая сумма инвестиций — 1,9 млрд руб. (без НДС). Большую часть финансирования (1,4 млрд руб.) программы составят собственные и заемные средства компании, еще 300 млн руб. добавит Фонд содействия реформированию ЖКХ, 100 млн руб. будет направлено из бюджетов Курской области и администрации Курска.

По данным Rusprofile, АО «Квадра» зарегистрировано в 2005 году в Москве. Уставный капитал — 19,8 млрд руб. Генеральный директор — Ксения Сухотина. Выручка общества за 2022 год составила 63 млрд руб. Чистый убыток — 5,1 млрд руб.

Отметим, что в августе городская прокуратура отметила низкую готовность Курска к отопительному сезону. Ведомство направило главам 55 управляющих компаний и управляющему директору филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» Евгению Артемову предостережения о недопустимости нарушений сроков подготовки. В сентябре курский филиал «Квадры» возглавил Данил Дунин, сменивший на посту господина Артемова.

В текущем отопительном сезоне сообщалось о крупных авариях на теплосетях. Так, вчера, 14 ноября, без отопления и горячей воды в Курске остались 21 дом и учебное заведение из-за повреждения трубопровода диаметром 700 мм на Нижней Набережной. Аналогичная авария произошла в конце октября — 163 жилых дома, пять детсадов и четыре учебных заведения остались без воды и отопления.

О том, как начинались переговоры по концессии теплосетей Курска, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов