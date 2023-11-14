В Курске 21 дом и учебное заведение остались без отопления и горячей воды

Учебное заведение и 21 жилой дом в центре Курска остались горячей воды и отопления из-за повреждения трубопровода диаметром 700 мм на Нижней Набережной. Об этом сообщила мэрия.

Сотрудники местного филиала АО «Квадра» уже приступили к срочному ремонту теплосети. Работы планируется завершить до полуночи.

До этого момента подача ресурсов будет ограничена по следующим адресам:

улица Серафима Саровского, 12;

улица Володарского, 8а, 4/2, 6;

улица Марата, 2а, 1;

улица Уфимцева, 11, 14, 15, 14;

улица Максима Горького, 23, 21, 19, 17, 7, 9, 13/19, 13/20, 15;

улица Луначарского, 6;

улица Дзержинского, 4;

улица Красная площадь, 2/4.

Алина Морозова

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