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В Курске 21 дом и учебное заведение остались без отопления и горячей воды

Учебное заведение и 21 жилой дом в центре Курска остались горячей воды и отопления из-за повреждения трубопровода диаметром 700 мм на Нижней Набережной. Об этом сообщила мэрия.

Сотрудники местного филиала АО «Квадра» уже приступили к срочному ремонту теплосети. Работы планируется завершить до полуночи.

До этого момента подача ресурсов будет ограничена по следующим адресам:

  • улица Серафима Саровского, 12;
  • улица Володарского, 8а, 4/2, 6;
  • улица Марата, 2а, 1;
  • улица Уфимцева, 11, 14, 15, 14;
  • улица Максима Горького, 23, 21, 19, 17, 7, 9, 13/19, 13/20, 15;
  • улица Луначарского, 6;
  • улица Дзержинского, 4;
  • улица Красная площадь, 2/4.

Алина Морозова

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