В Курске 21 дом и учебное заведение остались без отопления и горячей воды
Учебное заведение и 21 жилой дом в центре Курска остались горячей воды и отопления из-за повреждения трубопровода диаметром 700 мм на Нижней Набережной. Об этом сообщила мэрия.
Сотрудники местного филиала АО «Квадра» уже приступили к срочному ремонту теплосети. Работы планируется завершить до полуночи.
До этого момента подача ресурсов будет ограничена по следующим адресам:
- улица Серафима Саровского, 12;
- улица Володарского, 8а, 4/2, 6;
- улица Марата, 2а, 1;
- улица Уфимцева, 11, 14, 15, 14;
- улица Максима Горького, 23, 21, 19, 17, 7, 9, 13/19, 13/20, 15;
- улица Луначарского, 6;
- улица Дзержинского, 4;
- улица Красная площадь, 2/4.