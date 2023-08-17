Прокуратура Курска отметила низкую готовность облцентра к отопительному сезону

Прокуратура города Курска объявила главам 55 управляющих компаний облцентра и управляющему директору филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» Евгению Артемову предостережения о недопустимости нарушений сроков подготовки к отопительному сезону. Выводы о низких темпах работ по подготовке объектов теплоснабжения в надзорном ведомстве сделали по результатам проверки.

«В соответствии с действующим законодательством управляющие компании обязаны заблаговременно в летний период проводить работы по подготовке объектов, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры. Это котельные, внутридомовые сети, системы отопления, вентиляции, групповые и местные тепловые пункты в домах»,— напомнили в прокуратуре.

В прошлом году отопительный сезон в жилом фонде Курской области стартовал 3 октября. Тогда, по словам губернатора Романа Старовойта, вся инфраструктура в регионе готова к тому, чтобы начать отапливать не только социальные объекты, но и жилые дома.

В этом году курский филиал «Квадры» в рамках реконструкции изношенного участка курской тепломагистрали меняет 1 256 м трубопроводов большого диаметра (800 мм). Компания выделила на это 219,8 млн руб. В отопительный период порыв тепломагистрали лишает доступа к теплу и горячей воде более 40 тыс. человек. По данным пресс-службы «Квадры», износ нынешних трубопроводов на данном участке приближается к 80%.

Мария Старикова

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