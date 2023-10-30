163 жилых дома в Курске остались без отопления из-за аварии на теплосети у ТЦ

Из-за аварии на теплосети у ТЦ «Бумеранг» в Курске отключили горячую воду и отопление в 163 домах, пяти детсадах и четырех учебных заведениях Северо-Западного микрорайона. Об этом сообщила мэрия облцентра. Устранить коммунальную аварию планируется до конца дня.

Представители курского филиала АО «Квадра» добавили, что время окончания работ уточняется. По предварительным данным компании, трубопровод был поврежден «в результате внешней коррозии». Специалисты откачивают воду, чтобы приступить к демонтажу пострадавшего участка.

Прокуратура Курской области проводит проверку по факту коммунальной аварии. В ведомстве сообщили, что уточняются причины повреждения теплосети, а также контролируется своевременность восстановления подачи ресурса в жилые дома и соцобъекты.

Алина Морозова

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