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163 жилых дома в Курске остались без отопления из-за аварии на теплосети у ТЦ

Из-за аварии на теплосети у ТЦ «Бумеранг» в Курске отключили горячую воду и отопление в 163 домах, пяти детсадах и четырех учебных заведениях Северо-Западного микрорайона. Об этом сообщила мэрия облцентра. Устранить коммунальную аварию планируется до конца дня.

Где в Курске отключили горячую воду и отопление 30 октября

Представители курского филиала АО «Квадра» добавили, что время окончания работ уточняется. По предварительным данным компании, трубопровод был поврежден «в результате внешней коррозии». Специалисты откачивают воду, чтобы приступить к демонтажу пострадавшего участка.

Прокуратура Курской области проводит проверку по факту коммунальной аварии. В ведомстве сообщили, что уточняются причины повреждения теплосети, а также контролируется своевременность восстановления подачи ресурса в жилые дома и соцобъекты.

Алина Морозова

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