Курский филиал «Квадры» возглавил Данил Дунин

Управляющим директором курского филиала поставщика энергии и тепла АО «Квадра» (входит в госкорпорацию «Росатом» через АО «Русатом инфраструктурные решения») назначен Данил Дунин. Об этом сообщили в компании.

На этом посту Данил Дунин сменил Евгения Артемова, который возглавлял филиал с августа 2022 года. Господин Дунин работал его заместителем.

Данил Дунин окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова по направлению «технология машиностроения». В энергетической отрасли работает более 20 лет. Прошел путь от машиниста котлов котлотурбинного цеха Белгородской ТЭЦ до ее технического директора. С июня 2023 года работал главным инженером и заместителя управляющего директора курского филиала.

По словам гендиректора «Квадры» Ксении Сухотиной, под руководством господина Дунина компания в Курске должна «повысить качество ресурсоснабжения и взаимодействия с клиентами, решить вопросы, связанные с задержками в проведении ремонтных работ на тепловых сетях и последующего благоустройства»: «Приоритетные задачи сегодня – это полностью завершить подготовку к зиме и уверенно войти в отопительный сезон».

В августе прокуратура отметила низкую готовность Курска к отопительному сезону. Ведомство направила главам 55 управляющих компаний и Евгению Артемову предостережения о недопустимости нарушений сроков подготовки.

О причинах покупки «Квадры» «Росатомом» читайте в материале «Ъ».

Александр Прытков

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