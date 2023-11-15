Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 ноября

10:26. Во вторник, 14 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя беспилотниками и 102 боеприпасами. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:04. Курские строители отремонтировали в подшефном региону районе ЛНР — Мангушском — десять школ. На стенах в них изображены достопримечательности Курской области. Всего планируется восстановить 29 учебных заведений. Работы на оставшихся 19-ти подходят к завершению. Об этом сообщил зампред правительства области Константин Поляков.

09:00.Орловская область планирует подготовить 50 тыс. окопных свечей для фронта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. «Изначально планировалось около 15-20 тыс. штук. Но учитывая огромную потребность в них на фронте, мы просим помощи у всех жителей. Необходимо постараться сделать порядка 50 тыс. свечей»,— написал глава региона.