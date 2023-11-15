За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 102 боеприпасами и четырьмя дронами

Во вторник, 14 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя беспилотниками и 102 боеприпасами. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Солнцевка — четыре.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка — установлено попадание двух мин. Из-за этого было нарушено электроснабжение. Идут работы по его восстановлению.

В Валуйском городском округе по селу Долгому противник выпустил три артиллерийских мины.

В Волоконовском районе из гранатомета была обстреляна окраина хутора Старого — зафиксировано попадание 35 гранат.

В Грайворонском городском округе в поселке Горьковском атаке трех дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По окраине села Безымена было выпущено шесть артиллерийских мин, по окраинам сел Дроновка и Сподарюшино — одна и две соответственно. Также на окраине Сподарюшина противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Графовка — установлено попадание 12 снарядов. Также на окраине села был сбит беспилотник противника. По окраинам сел Староселье и Репяховка было выпущено семь и восемь артиллерийских снарядов соответственно.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром — зафиксировано попадание пяти мин. По селам Новая Таволжанка и Середа ВСУ выпустили по четыре артиллерийских мины, по хутору Балки — один.

Алина Морозова

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